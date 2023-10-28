ووكر قبل الديربي: مانشستر سيتي يدرك خطورة راشفورد رغم تراجع مستواه

وتراجعت القدرات التهديفية لراشفورد، البالغ 25 عاما، خلال الموسم الحالي وهز الشباك مرتين فقط في 12 مباراة، لكن ووكر يعتقد رغم ذلك أن زميله في منتخب إنجلترا لا يزال يشكل تهديدا لا يستهان به على الخصوم.

وقدم راشفورد أداء متميزا في موسم 2022-2023 تضمن إحرازه 30 هدفا في جميع المنافسات وتوج بلقب أفضل لاعب في العام على مستوى فريقه.

وقال ووكر، مدافع سيتي، للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب أولد ترافورد: "أعتقد أن ماركوس أثبت طوال سنوات إن بوسعه التسبب في مشكلات لأي منافس إن لم ينجح المنافس في التصدي له بكفاءة.

"لقد لعب دورا مهما مع فريقه ومع منتخب إنجلترا منذ الصغر بسبب ما يشكله من تهديد للخصوم.

"يتمتع بقدرات عديدة ونحن نعلم أنه قد يشكل تهديدا لنا مطلع الأسبوع".

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ويتقدم بست نقاط على جاره يونايتد الثامن في الترتيب.