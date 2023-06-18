كاي هافيرتز لاعب تشيلسي يوافق على الانتقال إلى آرسنال
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي وافق على الانتقال إلى جاره آرسنال في السوق الصيفي.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "كان كاي هافيرتز واضحًا جدًّا مع جميع الأطراف المشاركة في الصفقة، إنه يريد اللعب مع آرسنال بعد الضوء الأخضر الذي حصل عليه هذا الأسبوع".
وأضاف رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "تمَّت الموافقة على الشروط الشخصية، سيتم تقديم عرض جديد قريبًا".
وتابع الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات: "أفهم أن هناك أملًا في إتمام الصفقة بعد فترة التوقف الدولي".
وتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع هافيرتز بعد رحيل عدد من لاعبي الميرنغي، بل يبدو أن اهتمام ريال مدريد تحول إلى صفقة الفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد 2024.
وانضم هافيرتز البالغ من العمر 23 عامًا لتشيلسي في 2020 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادمًا من باير ليفركوزن وهو رقم قياسي للنادي الألماني.
وسجل كاي هافيرتز مع تشيلسي 32 هدفًا وصنع 15 في 139 مباراة، وكان أبرز أهدافه أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم 2020/2021.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لهافيرتز تقدر بـ60 مليون يورو علمًا أنه يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025.
وحقق هافيرتزمع تشيلسي لقبًا في كلّ من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
وسبق أن تعاقد آرسنال مع الإيطالي جورينيو من تشيلسي في يناير الماضي.
يشار إلى أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيتولى تدريب تشيلسي الموسم المقبل.