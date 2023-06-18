كاي هافيرتز لاعب تشيلسي يوافق على الانتقال إلى آرسنال

وتابع الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات: "أفهم أن هناك أملًا في إتمام الصفقة بعد فترة التوقف الدولي".

وتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع هافيرتز بعد رحيل عدد من لاعبي الميرنغي، بل يبدو أن اهتمام ريال مدريد تحول إلى صفقة الفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد 2024.

وانضم هافيرتز البالغ من العمر 23 عامًا لتشيلسي في 2020 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادمًا من باير ليفركوزن وهو رقم قياسي للنادي الألماني.

وسجل كاي هافيرتز مع تشيلسي 32 هدفًا وصنع 15 في 139 مباراة، وكان أبرز أهدافه أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم 2020/2021.