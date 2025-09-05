"فورمولا 1".. هاميلتون يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى لسباق إيطاليا

رسم لويس هاميلتون وشارل لوكلير بسمة عريضة على وجوه جماهير فيراري بعدما احتلا المركزين الأول والثاني، اليوم الجمعة، في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات.

وفي أول ظهور له على حلبة مونزا كسائق لفيراري، حقق هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفائز خمس مرات بسباق إيطاليا، في تحقيق أفضل زمن للفة مسجلا دقيقة واحدة و20.117 ثانية.

وجاء لوكلير، الفائز بالسباق العام الماضي، في المركز الثاني بفارق 0.169 ثانية، وتلاه في المركز الثالث زميله السابق في فيراري كارلوس ساينز - الذي حل هاميلتون مكانه بالفريق في يناير كانون الثاني قادما من مرسيدس – بفارق 0.533 ثانية عن المتصدر، وذلك بسيارة وليامز.

ولم يصعد هاميلتون إلى منصة التتويج منذ انتقاله إلى فيراري، لكن تألقه اليوم جاء بمثابة دفعة معنوية للفريق بعد الفشل المزدوج الذي تعرض له في هولندا, يوم الأحد الماضي، عندما اصطدمت سيارتاه.

ورغم ذلك، سيتعرض هاميلتون لعقوبة التراجع خمسة مراكز عند الانطلاق في السباق الإيطالي، يوم الأحد.

واحتل بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الرابع متقدما على المبتدئ الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين والمنافس على اللقب المركز السادس بعد انحراف سيارته إلى الأرضية المغطاة بالحصى، بينما غاب زميله في الفريق ومتصدر البطولة أوسكار بياستري، وحل سائق فورمولا 2 الأيرلندي أليكس دون مكانه ليحتل المركز 16.

وحقق أليكس ألبون سائق وليامز سابع أفضل زمن، بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس - الذي فقد قوة محرك سيارته وتوقف على جانب الطريق قرب النهاية - في المركز الثامن، وجاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز التاسع، وتلاه إسحاق حجار سائق ريسنغ بولز في المركز العاشر.

وتسبب المبتدئ الفرنسي حجار، الذي احتل المركز الثالث في السباق الماضي ليصعد لأول مرة إلى منصة في مسيرته في فورمولا 1، في رفع العلم الأحمر عندما خرج عن المسار عند منعطف أسكاري قبل 25 دقيقة من النهاية، وتسبب في نثر الحصى على الحلبة.

وحل السائق الاحتياطي الإستوني بول آرون بديلا للأرجنتيني فرانكو كولابينتو بسيارة ألبين، واحتل المركز الأخير.

ويسعى فريق مكلارين المتصدر إلى تحقيق فوزه السادس على التوالي عبر سباق يوم الأحد، بينما يتقدم سائقه بياستري بفارق 34 نقطة على زميله نوريس في الترتيب العام للسائقين بعد 15 سباقا من إجمالي 24 سباقا ببطولة العالم.