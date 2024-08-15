رصدت صحف إسبانية مقاطع فيديو تظهر منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم نادي برشلونة، وهو يدخل في شجار مع عدة أشخاص بأحد شوارع إسبانيا، في ظل وجود الشرطة التي حاولت إبعاده عن المنطقة، قبل أن تكشف تقارير بعد عدة ساعات عن تعرضه للطعن ودخوله المستشفى.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن جريدة "لا فانغوارديا"، بأن منير نصراوي، والد يامال، تعرض لعدة طعنات بين الساعة التاسعة والعاشرة مساءً في موقف للسيارات في شارع فرانك مارشال في حي روكافوندا في ماتارو".

وأضاف التقرير: "كانت التوقعات الأولية تشير إلى خطورة حالته، وتم نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى كان روتي في بادالونا، ومع ذلك، فإن حياته ليست في خطر وهو في حالة مستقرة، وفي الساعات الأخيرة من الليل، ظل في المستشفى تحت الملاحظة على الرغم من وجود بعض المعلومات التي أشارت إلى أنه قد غادر إلى المنزل".

وتابع التقرير: "تولت وحدة التحقيق في الشرطة المسؤولية الفورية عن القضية، وتم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الشروع في القتل، بعد العثور على شهود للحادث بمساعدة وتعاون شرطة بلدية ماريسمي".

وأوضحت الصحفية مايكا نافارو في إذاعة RAC 1 أن منير نصراوي، البالغ من العمر 36 عامًا، قد يكون تعرض "لأكثر من طعنة واحدة".

ووفقاً لما أكدته شرطة موسوس إسكوادرا، فقد تم بالفعل إجراء أول 3 اعتقالات بعد الساعة العاشرة والنصف مساءً بعد أن أحاط ما مجموعه ثماني سيارات تابعة للشرطة والشرطة البلدية بالمنطقة لاستجواب العديد من الشهود، وقد سهلت التفاصيل الجيدة لوصف المهاجمين التي قدمها الشهود عمل قوات الشرطة لتحقيق الهدف بسرعة واعتقال المشتبه بهم في حادث الطعن.

وأشار التقرير: "قد سبق الاعتداء بالسلاح الأبيض شجار سابق في فترة ما بعد الظهر بعد أن قام شخص ما برمي الماء على والد لامين يامال بينما كان يتنزه مع كلبه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة بين منير، وسكان ذلك المبنى السكني، والتي لم تتطور إلى ما هو أسوأ بعد تدخل أولي من قبل ضباط الشرطة البلدية الذين كانوا في المنطقة، ومع ذلك، تعرض والد اللاعب لامين للهجوم مرة أخرى بشكل مفاجئ قبل حلول الظلام بوقت قصير، دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه".

كما نشرت صحيفة "Vloonk" عبر حسابها على منصة "إكس" عدة فيديوهات تظهر والد لامين يامال، وهو يرتدي قميص برشلونة، ويبدو منفعلا على عدة أشخاص أمام بناية سكنية، وتحاول الشرطة إبعاده.

كما نشرت الصحيفة مقاطع تؤكد أن الفيديوهات تم نشرها حديثا على منصة "تيك توك" من قبل أحد شهود العيان الذي شاهد المشاجرة.

ولم يصدر نادي برشلونة أو لامين يامال أي بيان أو تطورات بشأن حالة منير نصراوي، حتى الآن.