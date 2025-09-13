انتفاضة يوفنتوس تحبط إنتر ميلان في قمة نارية بالدوري الإيطالي (فيديو)

اقتنص يوفنتوس فوزاً مثيراً في الوقت القاتل من أنياب ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، في قمة نارية بالجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بهدف سجله لويد كيلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بينما تعادل هاكان كالهونغو لصالح إنتر في الدقيقة 30.

ونجح كينان يلديز في تسجيل هدف التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 38، ولكن إنتر أدرك التعادل مجدداً بهدف كالهونغولو في الدقيقة 65.

وتقدم ماركوس تورام لصالح إنتر في الدقيقة 76، ولكن شقيقه كيفيرين تورام تعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 82.

وأحرز اللاعب فاسيلي أدزيتش الهدف الرابع لصالح يوفنتوس في الدقيقة 90+1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما يبقى رصيد إنتر 3 نقاط في المركز السابع.

وكان كالياري قد حقق فوزاً مثيراً على حساب بارما بنتيجة 2-0، في وقت سابق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وأحرز ثنائية كالياري يوري مينا وماتيا فيليتشي في الدقيقتين 33 و77.

ويحل نابولي، مساء اليوم السبت، ضيفاً على فيورنتينا في الدوري الإيطالي.