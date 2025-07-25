قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير النادي

أعلنت قناة الأهلي بشرى سارة لجماهير النادي قبل المباراة الودية التي تقام، مساء اليوم الجمعة، بين فريق الأهلي المصري ومنافسه البنزرتي التونسي على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام، حالياً، في تونس استعداداً للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في ختام معسكر إعداد الأهلي في تونس.

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وخاض الأهلي مباراة ودية ضد الملعب التونسي وفاز بها بنتيجة 4-1 ضمن معسكره التدريبي في تونس.

وأعلنت قناة الأهلي أنها ستذيع المباراة باستخدام 20 كاميرا بدلاً من 12، كما أنها ستخصص كاميرا شخصية للحكم بجانب استخدام كاميرا معلقة بطائرة درون في ملعب المباراة.

وسيتولّى مهمة إخراج المباراة طاقم مصري وتونسي بقيادة محمد بيومي، وهيثم شلحه.

وكان الأهلي قد قرر إقامة معسكره التدريبي في تونس بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

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وحصل الفريق المصري على راحة سلبية عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة والتي ودعها من الدور الأول بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي والخسارة أمام بالميراس البرازيلي.

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ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.