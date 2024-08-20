أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا تعاقده مع البرازيلي ألكسندر غوميز لاعب الوسط الدفاعي قادما من نادي فلوميننسي لتعزيز الفريق خلال موسم 2024 ـ 2025.

وقال النادي الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" إن ألكسندر غوميز (20 عاما) وقع عقدا مع النادي لمدة 3 سنوات.

وقدم الأهلي السعودي الوافد الجديد بفيديو مميز ظهر فيه اللاعب في بعض المقاطع وهو يتدرب في الصالة الرياضية، فيما كان مقطع الفيديو مرفوقا بتصريحاته مع ترجمتها إلى العربية.

كما نشر النادي أيضا إحصائيات خاصة بغوميز خلال موسم 2023 ـ 2024 ضمن الدوري البرازيلي.

وقال ألكسندر "في بعض القرارات لا بد من التفكير جيدا وفي بعض الآخر لا تتردد. أصوات الجماهير هي وقودنا داخل الملعب وشاهدت جماهير الأهلي في المدرجات ودعمها للاعبين، وكانت تشبه جماهير البرازيل في كل شيء لهذا قررت أن أكون هنا. دعونا نصنع المنجزات".

وسيرتدي اللاعب (20 عاما) القميص رقم 11 في صفوف أهلي جدة.

وبدأ ألكسندر غوميز، مسيرته الكروية مع ناشئي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يرتقي إلى الفريق الأول في الموسم قبل الماضي.

وشارك لاعب الوسط الدفاعي مع فريقه البرازيلي في 76 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف أخرى.

وحصل مع فلومنينسي على 3 بطولات خلال مسيرته الاحترافية، وهي: كأس ليبارتادورس وكأس ريكوبا سود أمريكانا؛ بالإضافة إلى بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة.

ويستهل الأهلي السعودي مشواره في دوري روشن للمحترفين بمواجهة نادي العروبة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الأولى.