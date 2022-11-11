مانشستر يونايتد يقهر أستون فيلا ويتأهل لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه 4/2 على أستون فيلا اليوم الخميس.
وبعد شوط أول سلبي على ملعب أولد ترافورد تقدم أولي واتكينز لأستون فيلا في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة جاكوب رامزي.
وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بهدف من توقيع أنتوني مارسيال ي الدقيقة 49 بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز.
وتقدم أستون فيلا مجددا بعدما سجل ديوغو دالوت لاعب مانشستر يونايتد هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.
واستمرت الإثارة في المباراة بعدما سجل ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل المنطقة بعدما تلاعب بدفاع أستون فيلا.
وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية اصطدمت بتيرون منغس ودخلت في المرمى ليتقدم مانشستر يونايتد 3/2 في الدقيقة 78.
وسجل سكوت مكتوميناي هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة ليفوز مانشستر يونايتد 4/2.
وكانت أندية ليستر سيتي ومانشستر سيتي وليفربول وونيوكاسل وساوثهامبتون ونوتنغهام فورست قد تأهلت إلى دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وليفربول أكثر ناد تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب بينها لقب النسخة الأخيرة، مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيتي، و5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، و4 ألقاب لتوتنهام ونوتنغهام فورست.
وكان أستون فيلا قد تغلب 3/1 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.