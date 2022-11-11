مانشستر يونايتد يقهر أستون فيلا ويتأهل لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وليفربول أكثر ناد تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب بينها لقب النسخة الأخيرة، مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيتي، و5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، و4 ألقاب لتوتنهام ونوتنغهام فورست.

وكان أستون فيلا قد تغلب 3/1 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.