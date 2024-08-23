شهدت مباراة النصر ضد الرائد في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين رقمًا كبيرًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعادل النصر مع ضيفه الرائد بنتيجة 1-1 ، مساء أمس الخميس ، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 34، كما أحرز هدفًا ثانيًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واستغل رونالدو كرة عرضية رائعة، وقفز عاليًا ليضع الكرة برأسه في شباك الرائد، مسجلًا هدف التقدم لصالح النصر.

وكشفت قناة "SSC" عن بلوغ ارتفاع قفزة رونالدو في لعبة هدف النصر إلى 2.79 متر ليحول كرة عرضية بضربة رأس في المرمى.

وأصبحت قفزة رونالدو ثاني أعلى ارتقاء في تاريخ كرة القدم بفارق طفيف عن ارتقائه مع ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بارتفاع 2.93 متر.

وتفوق رونالدو على ارتقاء المغربي يوسف النصيري بهدفه مع منتخب بلاده في لقاء البرتغال ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وبلغت 2.78 متر.

وكان رونالدو قد انضم للنصر، في شهر يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يحقق رونالدو أي لقب محلي مع النصر منذ انضمامه للفريق، ولكنه فاز بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي.