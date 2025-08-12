سلاح ريال مدريد الخفي.. من هو "المغربي" الذي سيعوض غياب بيلينغهام؟

استأثر لاعب الوسط الواعد في ريال مدريد تياغو بيتارش باهتمام الصحف الإسبانية ومنصات التواصل بعد أن رشحه خبراء كرة القدم ليكون أحد نجوم الفريق الملكي خلال موسم 2025 ـ 2026 والمواسم المقبلة.

وصعدت أسهم تياغو بينار بيتارش، المولود في 3 أغسطس 2007، بشكل لافت خلال مشاركته مع فريق ريال مدريد كاستيا (الفريق الثاني لريال مدريد)، وتقديمه أداء مذهلا دفع مدربيه وعلى رأسهم ألفارو أربيلوا مدرب "كاستيا" إلى التأكيد على أن مستقبلا كبيرا ينتظر هذا اللاعب الشاب.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA) الضوء على مسيرة تياغو بيتارش واصفة ما يقدمه بأنه إحدى قصص التحدي الرائعة والتي تتجاوز كل المنطق لتشكل مشروعا لمسيرة مثالية.

واحتفل بيتارش منذ أيام قليلة بعيد ميلاده الثامن عشر، وهو مولود في إسبانيا ولكن له أصولا مغربية، إذ أن جدته للأم هي مغربية ومولودة في مدينة "الحسيمة".

قصة صعود مذهلة

وبدأت رحلة تياغو بيتارش مع كرة القدم من فئات الشبان في ريال مدريد، ووصل في العام الماضي إلى فريق ريال مدريد كاستيا وذلك تحت قيادة النجم السابق للفريق الملكي ألفارو أربيلوا.

كانت بدايات تياغو بينار بيتارش صعبة جدا، إذ بدأ احتياطيا في فريق الريا لأقل من 19 عاما، ولكن في ظرف 8 أشهر استطاع أن يرسم بداية مذهلة ويصبح مرشحا للعب في الفريق الأول وفي خط وسط يضم نجوما كبارا يتقدمهم فيديريكو فالفيردي وأورليان تشواميني وغيرهما.

وشهد مشوار اللاعب الذي يملك الجنسيتين الإسبانية والمغربية صعودا سريعا، وكانت الأوضاع التي يمر بها الريال ساعدته على البروز، إذ في ضوء الغيابات نتيجة الإصابات، مثل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، يحتاج فريق تشابي ألونسو إلى تعزيزاتٍ في خط الوسط.

رأى المدرب ألونسو تياغو بيتارش وعاين عن كثب موهبته ونضجه، ولذلك قرر ضمه إلى الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وكان بيتارش ضمن قائمة الريال في المباراة الودية أمام ليغانيس، وضد تيرول، وقد تتاح له فرصةٌ أخرى، هذه المرة في أعين جماهير ريال مدريد لمزيد الحكم على موهبته.

وأجمع بعض الملاحظين أن بيتارش سيكون "سلاحا خفيفا" لريال مدريد لتعويض غياب جود بيلينغهام بسبب الإصابة، خصوصا أنه يملك كل المؤهلات لذلك (في سن الثامنة عشرة وطوله البالغ 1.77 مترًا)، كما أنه يُقدّم نفسه كلاعب وسط يُمكنه العمل كصانع ألعاب.

بين أسود الأطلس ومنتخب لاروخا

لم يكن ظهور تياغو بينار بيتارش محض صدفة، بل أن توقيت ظهوره مثالي ومدروس، فريال مدريد يمر بوضعٍ صعب في خط وسطه، ما يجعل لاعبين مثله يكتسبون أهميةً غير متوقعة.

لقد غادر لوكا مودريتش مع نهاية كأس العالم، وأصيب كامافينغا وسيغيب بيلينغهام حتى نهاية أكتوبر، وفي هذه الأثناء، يبحث تشابي عن لاعب دون اللجوء إلى سوق الانتقالات.

ويملك تياغو فرصة فريدة للاختيار بين منتخبي إسبانيا والمغرب في مشوارة الدولي على غرار عدة نجوم آخرين في مقدمتهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وغيرهما.

ورغم أن بيتارش خاض بدايات مشواره الدولي مع إسبانيا ضمن فئات الشبان، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعمل على إقناعه باللعب مع أسود الأطلس فيما يفكر الاتحاد الإسباني في إقناعه بالحفاظ على جنسيته الرياضية الحالية.