لأول مرة بألوان مدريد.. كم هدفا أحرز كيليان مبابي مع سان جيرمان ضد مارسيليا؟

يستعد ريال مدريد اليوم الثلاثاء لبدء حملة استرجاع لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي على ملعبه سان تياغو بيرنابيو أولمبيك مارسيليا وصيف بطل الدوري الفرنسي للموسم الماضي.

ووسط المواجهة المرتقبة وهي الخامسة تاريخيا بين الفريق الملكي وأولمبيك مارسيليا حامل اللقب الأوروبي 1993، سيظهر بالتأكيد اسم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لا فقط لكونه سيواجه فريقا فرنسيا هو غريم ناديه السابق باريس سان جيرمان، وإنما أيضا لأنه يملك سجلا مذهلا ضد مارسيليا.

ومنذ انتقاله لريال مدريد في يونيو 2024، واجه مبابي فريقا فرنسيا واحدا وهو ليل في نسخة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وخسر (1 ـ 0).

وأثارت المشاركة المرتقبة لمبابي اليوم في مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري بين ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا اهتمام الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام الإسبانية، حيث صرح مبابي أنه يواجه فريقا تعود على زيارة شباكه باستمرار في السابق وفق قوله.

وبعد تسجيله هدفًا وتقديمه تمريرة حاسمة ضد ريال سوسيداد (2-1) في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، يتطلع كيليان مبابي لتجديد تألقه في مواجهة مارسيليا اليوم الثلاثاء خصوصا أن الأرقام تقف إلى جانبه ضد الفريق الفرنسي.

وفي السابق، أي خلال مشواره مع فريقي موناكو (2016 ـ 2017) أو مع باريس سان جيرمان (2017 ـ 2024)، لم يُهزم مبابي أمام مارسيليا في 16 مباراة خاضها ضد النادي.

الأرقام الجماعية والفردية لهداف الدوري الإسباني ضد مارسيليا مذهلة بالفعل ذلك أنه حقق 14 فوزًا وتعادلين اثنين ولم يخسر مباراة واحدة مع موناكو وسان جيرمان.

وسجل كيليان مبابي 10 أهداف ضد مرسيليا في 16 مباراة (9 مع باريس سان جيرمان وهدف واحد مع موناكو).

وقال مبابي في تعليقه على تلك الحصيلة: "عادة ما أسجل كثيرا من الأهداف ضد أولمبيك مارسيليا، لكنهم تغيروا كثيرًا، ولديهم مشروع جديد مع مهدي بنعطية (المدير الرياضي لمارسيليا)، وهو صديق لي، من الرائع العودة للعب ضد الفرق الفرنسية".

وتابع: "آمل أن تُعيد لي مباراة اليوم ذكريات جميلة وأن أسجل من جديد ضد مارسيليا".

يشار إلى أن مبابي قاد الريال لبداية قوية في الدوري الإسباني بعد الفوز في أول 4 مباريات وإحراز 4 أهداف.