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رياضة

النصر السعودي يقدم عرضا جديدا لضم نجم روما الإيطالي

النصر السعودي يقدم عرضا جديدا لضم نجم روما الإيطالي
ديبالا
سلمان العنزي
سلمان العنزي
07 يوليو 2024، 8:13 ص

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي أعاد اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، للتعاقد معه خلال هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكره موقع "romagiallorossa"، فإن النصر عاد وقدّم عرضًا جديدًا لضم ديبالا، بقيمة 20 مليون يورو في الموسم الواحد، ولمدة 3 سنوات.

وأوضح الموقع، نقلًا عن صحيفة "توتوسبورت"، أن النصر وضع باولو ديبالا مرة أخرى على طاولة مفاوضاته، لينضم إلى الفريق واللعب بجانب كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ديبالا رفض العروض جميعها المقدمة من السعودية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لرغبته في اللعب بفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وأبدت أيضًا إدارة الشباب في وقت سابق، رغبتها في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لتدعيم مركز الهجوم بالموسم الجديد.

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ويرتبط باولو ديبالا بعقد مع روما حتى 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن ديبالا خلال الموسمين الماضيين، لعب 77 مباراة تمكن فيها من تسجيل 34 هدفا، فيما قدم 18 تمريرة حاسمة.

الدوري السعودي

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