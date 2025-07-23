بعيدا عن الحكايات الصفراء.. رد "مؤكد" حول تعاقد النصر مع علي البليهي (صورة)

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي وعلي البليهي، مدافع الهلال، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان البليهي قد تعرض لانتقادات جماهيرية وفنية حادة منذ بداية الموسم الماضي حتى بطولة كأس العالم للأندية 2025، وصلت حد المطالبة برحيله، ورغم توقيع اللاعب على عقود مع "الزعيم"، لكن الإدارة لم تعلن الأمر بشكل رسمي، حتى الآن، وهو ما فتح باب التكهنات بإمكانية رحيل البليهي في الميركاتو الحالي.

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وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز عبر حسابه على منصة "إكس": "بعيداً عن الهبد والحكايات الصفراء، المؤكد، على البليهي تم تجديد عقده مع الهلال منذ فترة".

ويأتي كلام الجماز متوافقا مع ما نقلته صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصدر، بأنه لا يوجد أي تواصل حدث بين الهلال والنصر بشأن اللاعب، مشددا: "كل ما يُقال غير صحيح".

وأوضح: "البليهي يستعدُّ لمرافقة الهلال إلى المعسكر الخارجي هذا الصيف، ولا توجد أي تعقيدات أو مشكلات بشأن وضعه الراهن مع الفريق".

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ويستعد البليهي لخوض موسمه الثامن على التوالي مع الهلال منذ انضمامه لـ"الزعيم" قادماً من الفتح موسم 2017-2018.

ولعب مدافع منتخب السعودية ما مجموعه 234 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات، مسجلاً 21 هدفاً.

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وتوّج البليهي مع الهلال بـ12 لقباً، موزعة بين 5 ألقاب للدوري، ولقبين لدوري أبطال آسيا، و3 ألقاب في كأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.