رسميًا.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمباراة الزمالك

تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطلب رسمي لإقامة مباراة القمة ضد الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة للدوري بحكام أجانب.

وأرسل الأهلي خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للمطالبة باستقدام صافرة أجنبية لمباراة القمة.

وبحسب مصدر في الأهلي لـ"إرم نيوز" فإن إدارة القلعة الحمراء طلبت في وقت مبكر بشكل رسمي للرابطة والاتحاد المصري الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لهذه المباراة.

وأوضح أن إدارة الأهلي ستتحمل تكاليف الحكام الأجانب لإدارة هذه المباراة وأرسلت قيمة التكاليف المالية مع طلبها الذي أرسلته بالفعل.

وأضاف أن الأهلي يرفض تماماً تعيين حكام مصريين في هذه المباراة ويتمسك بالحكام الأجانب.

وكانت مباراة الدور الثاني للدوري المصري في الموسم الماضي والتي كانت مقررة يوم 11 مارس الماضي قد شهدت غياب الأهلي وعدم حضوره للملعب اعتراضاً على عدم تنفيذ طلب رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب.

وتم اعتبار الأهلي خاسراً بنتيجة 0-3 ومعاقبته بخصم 3 نقاط من لجنة المسابقات برابطة الأندية قبل تخفيض العقوبة من مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب وهو القرار الذي أثار لغطاً بعد تتويج الأهلي باللقب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز.