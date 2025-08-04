أنا أشجع برشلونة.. لاعب ريال مدريد يصدم جماهير النادي

مرّ العديد من اللاعبين عبر أكاديمية ريال مدريد، بعضهم حقق نجاحًا أكبر من غيره، وبعيدًا عن الجانب الكروي، لا يشعر جميع خريجي "لا فابريكا" بالانتماء الحقيقي لألوان الميرنغي، وفي الساعات الماضية، أثار أحد اللاعبين السابقين في أكاديمية النادي جدلاً واسعًا بعد اعترافه بأنه من مشجعي برشلونة.

الحديث هنا عن أوريول أيالا، لاعب فريق أونيو إسبورتيفا أولوت الحالي، الذي أدلى بتصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية قال فيها: "كنت في فريق الشباب (Juvenil A) لريال مدريد عندما كنت صغيرًا جدًّا، لكنني أشجع برشلونة، كان الأمر صعبًا، وقرارًا معقدًا، لم أكن خرجت من المنزل من قبل، كان شعورًا غريبًا، لكنك تتأقلم وتصبح أقوى".

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "defensacentral" في تقرير لها، فإنه لا يُعد أمرًا مفاجِئًا أن يمر لاعب بأكاديمية "لا فابريكا" دون أن يكون مشجعًا لريال مدريد، لكن اللافت حقًا هو اعترافه بذلك بهذا الشكل الصريح، يبدو واضحًا أنه لا يحمل أي نوع من المودة أو الامتنان للنادي الملكي. وقد أثار هذا الاعتراف حالة من الجدل وردود فعل متباينة بين الجماهير.

ورغم أن أوريول أيالا لم يصل إلى الفريق الأول، فإن مروره بأكاديمية ريال مدريد يشير إلى أنه كان يُنظر إليه كرهان جاد من قبل النادي في ذلك الوقت.

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الاعتراف علنًا بالتعاطف مع الغريم الأزلي، برشلونة، ليس أمرًا شائعًا، خصوصًا عندما يصدر عن لاعب سبق له أن ارتدى قميص ريال مدريد، حتى وإن كان ذلك على مستوى الفئات السنية. اللاعب يواصل اليوم مسيرته في نادٍ آخر، بعيدًا عن أسوار "البرنابيو"، لكن تصريحاته الأخيرة أعادت تسليط الضوء على ماضيه وأثارت ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة.

وتحدث أوريول أيالا عن تجربته في أكاديمية ريال مدريد، قائلًا: "تكون مع أفضل اللاعبين، وتظن أن كل شيء قد تحقق، لكنك في الواقع لم تحقق شيئًا بعد، كنت أرغب في العودة إلى المنزل، ووقّعت مع نادي بالاموس لأكون قريبًا من عائلتي ولأحصل على دقائق لعب، عندما تكون صغيرًا لا تعرف كيف تدير مثل هذه الأمور. أفضل أن أكون وسط أهلي وعائلتي".

وأوريول أيالا، قلب الدفاع الذي يبلغ طوله 1.90 متر، يُعد إحدى الركائز الأساسية في صفوف نادي أونيو إسبورتيفا أولوت خلال المواسم الأخيرة، وفي سن الـ28، أثبت أنه لاعب يتمتع بشخصية قوية وتصميم واضح، ويُعرف بأسلوبه القتالي وقدرته على فرض الهيبة في الخط الخلفي.

على مدار مسيرته، خاض أيالا 246 مباراة رسمية، تلقى خلالها 81 بطاقة صفراء؛ ما يعكس أسلوبه الحماسي والتزامه الكبير داخل الملعب.

وفي يونيو 2024، جدّد أوريول أيالا عقده مع نادي أونيو إسبورتيفا لموسم إضافي؛ ما يؤكد التزامه المستمر مع الفريق ورغبته في مواصلة تقديم خبرته وقيادته في خط الدفاع.

ورغم نجاحه اللافت مع أولوت، عبّر أيالا في مناسبات عدة عن طموحه في بلوغ مستويات أعلى في كرة القدم الاحترافية. وفي مقابلة حديثة، أشار إلى أنه يشعر بأهمية دوره داخل الفريق ويقدّر قيم النادي، لكنه لا يستبعد الانتقال إلى محطة جديدة في مسيرته إذا ما توفرت الفرصة المناسبة.

ويُعد نادي أونيو إسبورتيفا أولوت، المعروف بفلسفته القائمة على استقطاب لاعبين تدرّجوا في مدارس كروية داخل كتالونيا وبلدان كتالونية أخرى، البيئة المثالية التي مكّنت أوريول أيالا من تطوير إمكاناته والتحوّل إلى أحد أعمدة الدفاع في الفريق. ويثمّن النادي بشدة التزامه ومساهماته، معترفًا بدوره المحوري في تعزيز الصلابة الدفاعية ونقل القيم التي يجسدها النادي.