ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

تلقى النادي الأهلي السعودي ضربة موجعة قبل افتتاح منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

ويلعب الأهلي ضد الهلال يوم 13 أغسطس الجاري في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي في مواجهة تترقبها الجماهير الأهلاوية أملًا في المنافسة على أول ألقاب الموسم الجديد.

ولكن جماهير الأهلي تلقت خبرًا صادمًا بعدما أصبح غياب اللاعب فراس البريكان مؤكدًا عن مباراة الهلال في كأس السوبر السعودي.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في مباراة بلاو فايس لينز النمساوي يوم 23 يوليو الماضي.

وانتظم البريكان في تدريبات علاجية وتأهيلية أملاً في اللحاق بمباراة الهلال القادمة إلا أن الأنباء الواردة من المعسكر الأهلاوي تبدو صادمة لجماهير الفريق.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن البريكان يعاني إصابة قوية بتمزق عضلي شديد وسيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة لن تقل عن شهر وقد تزيد عن هذه المدة.

وأشارت إلى أن فرص لحاق البريكان بمواجهة الهلال باتت صعبة للغاية لا سيّما أن اللاعب يحتاج لبعض الوقت لاستعادة لياقته الفنية بعد هذا الغياب الطويل.

وشارك البريكان صاحب الـ 24 عامًا مع الأهلي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة.

وسجل اللاعب 19 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة وهو ما يجعله خيارًا هجوميًا مميزًا بالنسبة للمدرب الألماني ماتياس يايسله.

ولم تبرم إدارة الأهلي حتى الآن صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز لقيادة الفريق في الموسم المقبل.