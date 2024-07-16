بكت بالفعل.. رد فعل هائل من والدة مبابي لحظة دخوله البرنابيو (فيديو)

تأثرت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال دخول نجلها إلى ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الثلاثاء، وذلك في حفل تقيمه لاعبًا رسميًّا في ريال مدريد.

مبابي وقع على عقود انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قبل بدء حفل تقديمه الرسمي.

وأمام حشد من الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو، دخل مبابي وسط أجواء مشحونة بالحماسة والترحيب من جانب جماهير ريال مدريد.

وتأثرت فايزة العماري والدة مبابي بشدة، وأجهشت بالبكاء، في هذه اللحظات التاريخية التي يعيشها نجلها.

يذكر أن مبابي وصل إلى المدينة الرياضية في ريال مدريد في وقت سابق، حيث زار غرفة خلع الملابس والتقط الصور بجوار مكانه المخصص.

وأجرى مبابي الفحص الطبي في مستشفى لا موراليخا قبل أن يتم تقديمه رسميًّا في حفل كبير أمام جماهير النادي الملكي.

وأكد مبابي في حفل تقديمه أن حلمه باللعب في مدريد أصبح حقيقة.