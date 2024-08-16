ينطلق اليوم السبت الموسم الجديد 2024 ـ 2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة تبدو واعدة بين مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب أولد ترافورد.

وتشد مباراة المان يونايتد وفولهام أنظار المتابعين من عشاق الدوري الإنجليزي، فيما سيكون الموعد أيضا مع انطلاق الدوري الفرنسي بمواجهة تضع باريس سان جيرمان حامل اللقب ولوهافر.

وفي كأس ألمانيا ينزل بايرن ميونخ ضيفا على أس إس في آلم.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد ـ فولهام ـ الساعة 10.00 مساء beIN SPORTS 1.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان - لوهافر - 21.45 مساء - beIN SPORTS 4.

كأس ألمانيا:

أس إس في ألم ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 21.45 مساء