دوري أبطال آسيا.. الهلال يتعادل مع نافباخور (فيديو)

حقق نادي الهلال السعودي تعادلا مثيرا بنتيجة 1/1 مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وشهدت التشكيلة الأساسية للهلال مشاركة الحارس محمد العويس، وعلى مستوى الأجانب لعب نيمار إلى جانب روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا وميشيل دي أوليفيرا.

ولحساب المجموعة الرابعة، انتهى الشوط الأول بين الهلال، وصيف النسخة الأخيرة، ونافباخور نامانجان بالتعادل السلبي على استاد الملك فهد الدولي.