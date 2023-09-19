دوري أبطال آسيا.. الهلال يتعادل مع نافباخور (فيديو)
حقق نادي الهلال السعودي تعادلا مثيرا بنتيجة 1/1 مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.
وشهدت التشكيلة الأساسية للهلال مشاركة الحارس محمد العويس، وعلى مستوى الأجانب لعب نيمار إلى جانب روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا وميشيل دي أوليفيرا.
ولحساب المجموعة الرابعة، انتهى الشوط الأول بين الهلال، وصيف النسخة الأخيرة، ونافباخور نامانجان بالتعادل السلبي على استاد الملك فهد الدولي.
وسجل توما تاباتادزي هدف الضيوف في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة وعمل رائع من أبروربك إسلاموف.
وسجل علي البليهي هدف التعادل للهلال في الدقيقة 90+10، من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من ميشيل دي أوليفيرا.
ويملك كل من الهلال ونافباخور نقطة، في حين يتصدر نساجي مازاندران الإيراني جدول الترتيب بفوزه 2/0 على مومباي سيتي الهندي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع ضمك والجبلين والشباب في الدوري السعودي، قبل أن يسافر لمواجهة نساجي مازاندران في إيران يوم الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل.
وصعد الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة، لكنه خسر أمام أوراوا ريد دياموندز، علما أن الهلال نال اللقب من قبل 4 مرات، أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.
ويشارك 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات، وتم تقسيمها على 5 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.
وفي نهاية دور المجموعات، تتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.