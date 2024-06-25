تغطية مباشرة.. مباراة هولندا والنمسا في كأس أوروبا 2024
يواجه منتخب هولندا نظيره النمساوي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويسعى منتخب هولندا لتأكيد تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي البطولة عندما يلتقي النمسا في ختام مباريات دور المجموعات.
ويحتل منتخب "الطواحين" صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من انتصار على المنتخب البولندي وتعادل مع فرنسا وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.
بينما يملك المنتخب النمساوي فرصة كبيرة للتأهل لدور الـ16، حيث يملك في رصيده 3 نقاط من انتصار على بولندا ومن ثم، فإن التعادل أو الفوز يمنحاه فرص التأهل.
ويعتمد ذلك على نتيجة مباراة فرنسا وبولندا، حيث في حالة فوز منتخبي هولندا وفرنسا، سيتأهل المنتخبان للدور المقبل سويًا بنفس الترتيب.
أما في حالة تحقيق المنتخب النمساوي نتيجة إيجابية، فإن الفوز سيمنحه التأهل المباشر، والتعادل يجعل هناك إمكانية لتأهله كأحد أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.
وفيما يلي تشكيلة هولندا والنمسا لمباراتهما في المجموعة الرابعة:
هولندا: بارت فيربروخن ولوتشاريل جيرترويدا وفيرجيل فان دايك (القائد) وستيفان دي فري ونيثن آكي وتيغاني ريندرز وييردي سكوتن وجوي فيرمان ودونييل مالين وممفيس ديباي وكودي جاكبو.
النمسا: باتريك بينتس وشتيفان بوش وماكسيمليان فوبر وفيليب لينهارت وباتريك فيمر ونيكولاس زايفالد وألكسندر براس ومارسيل زابيتسر ورومانو شميد وفلوريان غريليتش وماركو أرناوتوفيتش (القائد).
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة هولندا والنمسا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
الدقيقة الأولى: انطلاق أحداث مباراة هولندا والنمسا.
الدقيقة 2: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النمسا في منتصف الملعب.
الدقيقة 4: امتلاك للكرة بين أقدام لاعبي النمسا ولكن دون خطورة على المرمى.
الدقيقة 6: هدف أول لمنتخب النمسا عن طريق دنيايل مالين لاعب منتخب هولندا بالخطأ في مرماه.
كرة عرضية من أليكسندر براس من جهة اليسار حاول دنيايل مالين إبعادها من داخل منطقة الجزاء ولكنه أسكنها أسفل يمين مرماه بالخطأ.
الدقيقة 13: لاعبو هولندا يواصلون فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء من أجل إدراك هدف التعادل.
الدقيقة 16: أليكسندر براس لاعب منتخب النمسا حاول استلام كرة جهة اليسار ولكن طالت منه الكرة لتصل إلى رمية تماس.
الدقيقة 20: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النمسا في منتصف ملعب هولندا.
الدقيقة 22: دونيايل مالين يهدر فرصة هدف التعادل لمنتخب هولندا.
تمريرة من ممفيس ديباي وضعت مالين في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.
الدقيقة 26: ركلة ركنية لهولندا من جهة اليمين نفذها جوي فيرمان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع النمسا عن مناطق العمليات.
الدقيقة 29: كرة عرضية من أليكسندر براس لاعب النمسا من جهة اليمين أبعدها دفاع "الطواحين" إلى رمية تماس.
الدقيقة 30: تسديدة من فلوريان غريليتش لاعب النمسا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها بارت فيربروغن حارس هولندا.
الدقيقة 33: بطاقة صفراء من نصيب ستيفان بوش لاعب منتخب النمسا بعد تدخل قوي على كودي جاكبو في منتصف الملعب.
وبطاقة صفراء أيضا من نصيب باتريك فيمير لاعب منتخب النمسا بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.
الدقيقة 38: انفراد تام بالمرمى من ماركو أرناوتوفيتش لاعب منتخب النمسا ولكنه سدد الكرة بغرابة فأبعدها حارس هولندا بارت فيربروغن من منتصف مرماه.
الدقيقة 42: ركلة حرة لهولندا في منتصف ملعب النمسا جهة اليسار نفذها ديباي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع النمسا.
الدقيقة 45: حكم اللقاء أضاف دقيقتين كوقت محتسب بدلا من الضائع، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف نظيف.
انطلاق أحداث الشوط الثاني
الدقيقة 47: هدف التعادل لصالح منتخب هولندا عن طريق كودي جاكبو.
تشافي سيمونز انطلق في اتجاه منطقة جزاء هولندا ثم مرر إلى جاكبو المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير بباطن القدم اليمنى من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.