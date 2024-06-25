تغطية مباشرة.. مباراة هولندا والنمسا في كأس أوروبا 2024

يواجه منتخب هولندا نظيره النمساوي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويسعى منتخب هولندا لتأكيد تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي البطولة عندما يلتقي النمسا في ختام مباريات دور المجموعات.

ويحتل منتخب "الطواحين" صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من انتصار على المنتخب البولندي وتعادل مع فرنسا وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.

بينما يملك المنتخب النمساوي فرصة كبيرة للتأهل لدور الـ16، حيث يملك في رصيده 3 نقاط من انتصار على بولندا ومن ثم، فإن التعادل أو الفوز يمنحاه فرص التأهل.

ويعتمد ذلك على نتيجة مباراة فرنسا وبولندا، حيث في حالة فوز منتخبي هولندا وفرنسا، سيتأهل المنتخبان للدور المقبل سويًا بنفس الترتيب.

أما في حالة تحقيق المنتخب النمساوي نتيجة إيجابية، فإن الفوز سيمنحه التأهل المباشر، والتعادل يجعل هناك إمكانية لتأهله كأحد أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.