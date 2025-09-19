أولهم النصر.. 4 سعداء بتعادل الأهلي مع الهلال في الكلاسيكو السعودي

أفرز السيناريو المثير لمباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين عديد المستجدات في ترتيب المسابقة، ووضع 4 أندية في موقع "الرابح الأكبر" من تعادل الفريقين.

وفرط الهلال، الذي تقدم حتى الدقيقة 77 من المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل، في انتصار كان أقرب إليه من أي شيء آخر، لكن هدف الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 78 كان بمثابة الشعلة التي أذكت نيران المباراة وصنعت سيناريو دراماتيكيا غير متوقع في نهاية الكلاسيكو.

وبعد التعادل الذي رفع رصيد الفريقين إلى 5 نقاط في المركز السابع مع فارق بسيط في الأهداف للهلال، خرجت 4 أندية مستفيدة من موقعة ملعب "الإنماء".

ويقدم التقرير التالي الأندية التي سعدت بهدف التركي ديميريل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع والذي أنقذ به فريقه الأهلي من أن يتجرع خسارته الأولى هذا الموسم:

القادسية: متصدر جديد

فاز القادسية اليوم الجمعة على الخليج (2 ـ 1) ووضع حدا للبداية الجيدة لمنافسه في الدوري (6 نقاط)، لينتزع منه الصدارة برصيد 7 نقاط.

القادسية الذي بدأ الموسم بخسارة ثقيلة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر، نجح في تحقيق انتصارين وتعادل في أول 3 جولات ليجمع 7 نقاط وهو الوحيد الذي حقق ذلك الرصيد (مؤقتا) قبل اكتمال نصاب الجولة.

وخرج رفاق الإيطالي ريتيغي أحد المستفيدين من التعادل الذي حسم نتيجة الكلاسيكو، لأنه في حال فوز الهلال كان سيتساوى مع القادسية في الصدارة.

النصر: فرصة الصدارة

سيكون النصر الذي حقق الانتصار في أول 3 مباريات في الموسم الجديد بكل المسابقات أكثر السعداء بالتعادل بين الأهلي والهلال ولكن بشرط أن يحسن استغلال تلك النتيجة لمصلحته.

التعادل بين الهلال والأهلي (3 ـ 3) سيمنح رفاق كريستيانو رونالدو فرصة تصدر الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وذلك عند الفوز على الرياض السبت في الجولة الثالثة.

وفاز النصر في الدوري على كل من التعاون (5 ـ 0) ثم الخلود (2 ـ 0) وسيكون في مواجهة لا تبدو صعبة ، على الأقل نظريا، ضد الرياض الذي حقق حتى الآن فوزا وخسارة في جولتين.

الاتحاد: استعادة الثقة

الفريق الثالث الذي أسعدته نتيجة مباراة التعادل بين الأهلي وضيفه الهلال هو الاتحاد، الذي يجد نفسه تماما مثل النصر أمام فرصة الانقضاض على الصدارة والابتعاد عن منافسيه بأربع نقاط كاملة.

وحقق الاتحاد في مباراتيه الأولى والثانية انتصارا على كل من الأخدود (5 ـ 2) والفتح (4 ـ 2) وهو الفريق الذي حقق أفضل حصيلة تهديفية حتى الآن.

رفاق النجم الهولندي ستيفن بيرغوين سيكونون أمام فرصة للفوز الثالث ومواصلة الدفاع عن لقبهم بنجاح.

الأهلي: جرعة قوية قبل موعد بيراميدز

يمكن القول إن الأهلي ضرب عصفورين بحجر واحد في مواجهة الهلال بعد الريمونتادا الخيالية التي قدمها لاعبوه على ملعب الجوهرة المشعة مساء الجمعة.

وبعد العرض القوي أمام رفاق البرازيلي مالكوم، يدخل الأهلي مباراة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال بمعنويات عالية جدا من أجل التأهل للمرحلة الختامية من البطولة.

ويلتقي الأهلي السعودي بطل آسيا بنادي بيراميدز المصري بطل إفريقيا في مباراة كأس المحيط الهادئ وهي التي سيتأهل منها الفائز لكأس الإنتركونتيننتال 2025 والتي تشهد مشاركة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.