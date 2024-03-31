"العينة تالفة".. غضب في بيراميدز تجاه اتحاد الكرة بسبب رمضان صبحي
ينوي نادي بيراميدز التصعيد ضد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري من خلال التقدم بشكوى رسمية ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأعلن علام اليوم الأحد أن اتحاد الكرة تلقى خطابا يفيد بإيجابية عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي لاعب بيراميدز، وهو ما يؤكد بيراميدز عدم صحته.
وقال مصدر في تصريحات خاصة إن بيراميدز لم يتلق أي خطاب رسمي من لجنة مكافحة المنشطات "الوادا" بشأن رمضان صبحي ولم يتلق ايضاً اتحاد الكرة أي خطاب رسمي منهم بخصوص اللاعب.
وشدد المصدر على أن تصريحات جمال علام غير صحيحة على الإطلاق وبالتالي سيتم التحرك ضده.
وحسب المصدر فإنه "في حالة ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي سيتم ايقافه على الفور، وإعلان "الوادا" عن الحالة كما يحدث مع جميع اللاعبين ومثلما حدث من قبل مع شريف إكرامي.
وتابع المصدر :"هناك أكثر من لاعب داخل الأهلي والزمالك تعرضوا لمثل حالة رمضان واتحاد الكرة لم يتحدث عنهم نهائيا، لماذا يحدث ذلك مع بيراميدز؟".
وحسب المصدر فإن مشكلة رمضان صبحي تكمن في "تلف العينة" التي أخذت منه، ما يتطلب إعادتها مجددا.