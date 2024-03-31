"العينة تالفة".. غضب في بيراميدز تجاه اتحاد الكرة بسبب رمضان صبحي

وقال مصدر في تصريحات خاصة إن بيراميدز لم يتلق أي خطاب رسمي من لجنة مكافحة المنشطات "الوادا" بشأن رمضان صبحي ولم يتلق ايضاً اتحاد الكرة أي خطاب رسمي منهم بخصوص اللاعب.

وشدد المصدر على أن تصريحات جمال علام غير صحيحة على الإطلاق وبالتالي سيتم التحرك ضده.