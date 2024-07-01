مبابي يتطلع لرقم قياسي جديد في تاريخ فرنسا قبل مواجهة بلجيكا

يتطلع نجم ريال مدريد كيليان مبابي لقيادة المنتخب الفرنسي لبلوغ ربع نهائي كأس أمم أوروبا، وتدارك العروض المتواضعة التي قدمها وزملاؤه حتى الآن وذلك بالتعادل في مباراتين وتحقيق فوز يتيم بهدف دون مقابل على النمسا.

ورغم أن منتخب الديكة كان من بين 16 منتخبا حجزت مقاعدها للدور الثاني إلا أن الانتقادات لا تزال تتهاطل على فريق المدرب ديدييه ديشامب بعد نتائجه في دور المجموعات، ما يجعل الفرنسيين أمام امتحان صعب لمصالحة مشجعيهم عندما يواجهون بلجيكا مساء اليوم الإثنين.

وبجانب كون المباراة ستقرر مصير منتخب فرنسا في "يورو"، فإنها ستكون أيضا علامة بارزة في مسيرة مبابي النجم المرتقب وصوله الشهر الحالي إلى ريال مدريد، إذ أنه يطمح لتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ منتخب بلاده وتحطيم رقم أسطورة الكرة الفرنسية وقائد "الديكة" السابق ميشيل بلاتيني.

وسيكون كيليان مبابي أمام بلجيكا على درجة كبرى من التحفيز على طريق تحقيق إنجاز فريد وغير مسبوق في تاريخ مشاكات منتخب بلاده في التظاهرات الكروية الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا).