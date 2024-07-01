مبابي يتطلع لرقم قياسي جديد في تاريخ فرنسا قبل مواجهة بلجيكا
يتطلع نجم ريال مدريد كيليان مبابي لقيادة المنتخب الفرنسي لبلوغ ربع نهائي كأس أمم أوروبا، وتدارك العروض المتواضعة التي قدمها وزملاؤه حتى الآن وذلك بالتعادل في مباراتين وتحقيق فوز يتيم بهدف دون مقابل على النمسا.
ورغم أن منتخب الديكة كان من بين 16 منتخبا حجزت مقاعدها للدور الثاني إلا أن الانتقادات لا تزال تتهاطل على فريق المدرب ديدييه ديشامب بعد نتائجه في دور المجموعات، ما يجعل الفرنسيين أمام امتحان صعب لمصالحة مشجعيهم عندما يواجهون بلجيكا مساء اليوم الإثنين.
وبجانب كون المباراة ستقرر مصير منتخب فرنسا في "يورو"، فإنها ستكون أيضا علامة بارزة في مسيرة مبابي النجم المرتقب وصوله الشهر الحالي إلى ريال مدريد، إذ أنه يطمح لتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ منتخب بلاده وتحطيم رقم أسطورة الكرة الفرنسية وقائد "الديكة" السابق ميشيل بلاتيني.
وسيكون كيليان مبابي أمام بلجيكا على درجة كبرى من التحفيز على طريق تحقيق إنجاز فريد وغير مسبوق في تاريخ مشاكات منتخب بلاده في التظاهرات الكروية الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا).
وسجل مبابي من علامة الجزاء هدف فرنسا أمام بولندا وهو أول هدف له في مشاركاته القارية ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقات الكروية العظمى إلى 13 هدفا (هدف واحد في يورو و12 هدفا في كأس العالم)، لكن أمام بلجيكا، يمكن لقائد فرنسا أن يعادل ـ أو يحطم رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني.
ويعد ميشيل بلاتيني أسطورة فرنسا ويوفنتوس السابق، أفضل هداف فرنسي في تاريخ اليورو برصيد 9 أهداف في خمس مباريات فقط من نسخة 1984، التي توج بها بلاتيني ورفاقه، كما أنه أيضًا أفضل هداف فرنسي خلال البطولات الكبرى برصيد 14 هدفا.
وفي حال سجل مبابي هدفا واحدا أمام بلجيكا فسيعادل إنجاز بلاتيني، أما إذا حقق أكثر من ذلك فيسدخل تاريخ الكرة الفرنسية بالتأكيد كأفضل هداف لمنتخب الديكة في البطولات الكبرى.
وكان كيليان مبابي المتوج بطلا للعالم في 2018 عن عمر أقل من 20 عاما، وخلال تلك النسخة سجل 4 أهداف، وفي مونديال 2022 أحرز جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 8 أهداف في 7 مباريات من بينها ثلاثية في الدور النهائي الذي فازت في أعقابه الأرجنتين باللقب بركلات الترجيح.
وخاض مبابي مباراتين في الدور الأول في الفوز على النمسا بهدف وحيد وفي التعادل مع بولندا (1 ـ 1) فيما لم يخض مواجهة هولندا بسبب إصابته بكسر في الأنف في المباراة الافتتاحية لفرنسا.