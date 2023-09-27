سبب تغيير موعد الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي
أعلنت رابطة المحترفين السعودية بعض التعديلات بخصوص ملاعب الجولة الثامنة من دوري روشن، وموعد الجولة العاشرة من المسابقة.
وحسب الموقع الرسمي للرابطة، قررت إدارة المسابقات نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بناءً على طلب الناديين.
ومن المقرر أن يخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 29 سبتمبر ـ بتوقيت السعودية ـ في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن.
وقررت الرابطة أيضا إجراء تعديل على موعد الجولة العاشرة من المسابقة، والتي ستأتي بعد التوقف الدولي مباشرة.
وحسب بيان الرابطة، فإنه "حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل"، تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر، على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ18 نقطة، متقدما على الهلال صاحب المركز الثاني بـ17 نقطة.
ويشهد دوري روشن منافسة حامية على اللقب هذا الموسم، حيث يتفوق الاتحاد صاحب المركز الأول بـ3 نقاط فقط على صاحب المركز السادس الأهلي.
ويحمل الاتحاد لقب الدوري السعودي، وهو ما مكّنه من التنافس على لقب كأس العالم للأندية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.