سبب تغيير موعد الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يخوض فريقا الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 29 سبتمبر ـ بتوقيت السعودية ـ في افتتاح مواجهات الجولة المقبلة من دوري روشن.

وقررت الرابطة أيضا إجراء تعديل على موعد الجولة العاشرة من المسابقة، والتي ستأتي بعد التوقف الدولي مباشرة.

وحسب بيان الرابطة، فإنه "حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل"، تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر، على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ18 نقطة، متقدما على الهلال صاحب المركز الثاني بـ17 نقطة.