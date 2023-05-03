رسميًا.. بيراميدز يواجه الأهلي على كأس السوبر المصري

وتُوج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما أحرز الأهلي لقب كأس مصر، الشهر الماضي، بعد الفوز في النهائي على بيراميدز.

وثارت أزمة حول مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في السوبر بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بداعي توجيه هتافات مسيئة ضد ناديه الزمالك السابق عقب مباراة قمة في يناير/ كانون الثاني.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذي صدر قرار من محكمة محلية بعزله من منصبه، قد قال في مقطع فيديو علبى موقع النادي/ أمس: "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارًا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".

ونشر "منصور" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" خطابًا موجهًا من الزمالك إلى المدير التنفيذي للاتحاد المصري يرفض فيه الزمالك ما قال إنها "لغة خطاب ولهجة مرفوضة شكلًا وموضوعًا" من الاتحاد المصري تجاهه.

وأضاف الخطاب: "الاتحاد (المصري) يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على خطابكم وإعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء.