رسميًا.. بيراميدز يواجه الأهلي على كأس السوبر المصري
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن بيراميدز سيشارك بدلًا من الزمالك في كأس السوبر المحلية أمام الأهلي في أبوظبي في الإمارات يوم الجمعة المقبل.
الزمالك أعلن، أمس الإثنين، عن عدم مشاركته في كأس السوبر بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد ناديه.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: "وافق مجلس إدارة الاتحاد الكرة على مشاركة بيراميدز باعتباره الوصيف في مسابقة الدوري الممتاز".
وفيما يلي بيان اتحاد الكرة المصري:
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ، اليوم 2/5/2023، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر الاتحاد وبحضور غالبية الأعضاء، لمناقشة موضوع مباراة السوبر المصري، حيث أعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في المباراة المقررة إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة يوم 5/5/2023.
واستعرض الحضور مع باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات الواردة، وكذلك طلبات الأندية الراغبة في المشاركة طبقًا للترتيب الذي انتهى إليه جدول مسابقة الموسم السابق، وطبقًا للائحة المسابقات.. وبناءً عليه وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة نادي بيراميدز باعتباره الوصيف في مسابقة الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي بطل كأس مصر، في مباراة السوبر المصري المقرر لها 5/5/2023.
وإذ يؤكد المجلس اعتزازه بجميع الأندية المصرية والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع.
وتُوج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما أحرز الأهلي لقب كأس مصر، الشهر الماضي، بعد الفوز في النهائي على بيراميدز.
وثارت أزمة حول مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في السوبر بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بداعي توجيه هتافات مسيئة ضد ناديه الزمالك السابق عقب مباراة قمة في يناير/ كانون الثاني.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذي صدر قرار من محكمة محلية بعزله من منصبه، قد قال في مقطع فيديو علبى موقع النادي/ أمس: "مجلس الإدارة بالإجماع اتخذ قرارًا بالاعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات".
ونشر "منصور" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" خطابًا موجهًا من الزمالك إلى المدير التنفيذي للاتحاد المصري يرفض فيه الزمالك ما قال إنها "لغة خطاب ولهجة مرفوضة شكلًا وموضوعًا" من الاتحاد المصري تجاهه.
وأضاف الخطاب: "الاتحاد (المصري) يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على خطابكم وإعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء.