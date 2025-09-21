الكشف عن منصب سيد عبد الحفيظ الجديد في الأهلي المصري

أثيرت تكهنات عدة بشأن الظهور الأخير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق لفريق الأهلي، داخل النادي، والاجتماع مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر.

وكان هذا هو الاجتماع الأول الذي يجمع الثنائي منذ إقالة عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة بشكل مفاجئ، من دون أن يتم الإعلان عن الأسباب، لتبدأ بعدها حالة التراجع في الفريق الأول، في ظل مطالبات بضرورة عودة عبد الحفيظ لضبط غرفة ملابس الفريق، ولكن أخيرا تم تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة في جهاز عماد النحاس.

وتواجد بعدها بأيام قليلة سيد عبد الحفيظ داخل مقر الأهلي، من أجل الاجتماع مع محمود الخطيب، يوم الخميس الماضي، رغم عدم وجود صفة رسمية أو منصب للأول في النادي منذ فترة طويلة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن ملامح الدور الجديد لسيد عبد الحفيظ داخل النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير: "سيد عبد الحفيظ سيتولى ملف الكرة داخل مجلس الإدارة في فترات غياب الخطيب".

وأضاف: "عندما يعود الخطيب من فترة الإجازة التي سيحصل عليها، سيكون موجودًا بالرأي والمشورة وكل شيء، أي إن التواصل سيكون مباشرًا منه إلى عبد الحفيظ".

وتابع: "سيكون بمثابة نائب المشرف العام على الكرة في غياب محمود الخطيب، وهذا دوره، إذ سيكون موجودًا مع لجنة التخطيط، وسيكون له دور وصلاحيات واضحة، خصوصًا أن عبد الحفيظ قضى 12 عاما مديرًا للكرة في النادي الأهلي، وعلى فترات متفرقة، وبالتالي لديه من الخبرات ما يكفي لأن ينجح في هذا الملف".

واختتم: "عبد الحفيظ سيكون له دور مهم داخل النادي الأهلي، فالناس كلها تحترمه، وهو حقق نجاحات كبيرة جدًا، ولديه ثقة الجماهير".