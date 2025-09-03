صديقة إيكاردي حصلت عليها.. كم يبلغ سعر حقيبة ميسي الخرافية؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

وصل ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، إلى الأرجنتين للانضمام لصفوف المنتخب الأرجنتيني استعدادًا لخوض مواجهتي فنزويلا والإكوادور في إطار تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بأمريكا الجنوبية.

وضمنت الأرجنتين بلوغ النهائيات المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وتتصدر التصفيات في أمريكا الجنوبية بـ35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين و3 هزائم وضمنت إنهاء التصفيات متصدرة.

وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد حين وصوله للأرجنتين وهو يرتدي زيًّا أسود بالكامل ويحمل حقيبة مميزة.

وحمل ميسي حقيبة Hermes Haut à Courroies Cargo 40، وهي قطعة غير مدرجة ضمن المجموعة الرسمية للماركة الفرنسية وتُعتبر إحدى أكثر القطع حصرية في السوق، تختلف أسعارها حسب المصدر: على موقع Joli Closet قُدرت بـ 41,546 يورو، وعلى 1stdibs قيمتها 99,000 دولار، أما على JaneFinds فبلغ سعرها 65,000 دولار، وهو ما يثبت أن ميسي يتألق ليس فقط على أرض الملعب، بل وخارجه أيضًا.

وتصدرت هذه الحقيبة عناوين الصحف قبل أشهر عندما أهداها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب غلطة سراي، إلى صديقته الجديدة تشاينا سواريز خلال رحلتهما إلى ميلانو، وسط جدل إعلامي.

وأهدى إيكاردي صديقته حقيبة غالية الثمن. في الوقت نفسه تتهمه زوجته السابقة واندا نارا بأنه لا يصرف على بناته ولا على أسرته ويعيش معها مشاكل قانونية عديدة.

وينضم ميسي إلى منتخب الأرجنتين بعد ضربة غير متوقعة، حيث هزم فريق سياتل ساوندرز نظيره إنتر ميامي 3-0 في النهائي، بأهداف من أوزازي دي روساريو، أليكس رولدان وبول روثروك، محققًا لقبهم الدولي الثاني بعد دوري أبطال كونكاكاف 2022.

ورغم فشل فريق ميسي في التتويج باللقب، فإنهم ضمنوا مكانهم في كأس الأبطال 2026، مع بدء مشاركتهم من الدور الأول.

الآن، ينصب تركيز ميسي على التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة، حيث ستواجه الأرجنتين فنزويلا في بوينس آيرس والإكوادور في كيتو. وقد تشكل مواجهة مونومينتال آخر مباراة رسمية له مع منتخب الأرجنتين على أرضه — ليلة مفعمة بالعاطفة، حيث سيخوض الرقم 10 المباراة بأسلوبه المميز، حاملًا سجلاته، ومع الإعجاب الثابت من جماهيره.