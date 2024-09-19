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رياضة

باير ليفركوزن يسحق فينورد في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يسحق فينورد في دوري أبطال أوروبا
مباراة باير ليفركوزن وفينوردالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 7:35 م

استهل باير ليفركوزن الألماني مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على مضيفه فينورد الهولندي، بعد أداء قوي في الشوط الأول على ملعب دي كويب.

وفرض ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الألماني في الموسم الماضي، سيطرته في الشوط الأول، قبل أن يتعامل ببراعة مع محاولات صاحب الأرض للعودة في النتيجة بعد نهاية الاستراحة.

 

 

وسجل فلوريان فيرتس هدفين، وأضاف أليخاندرو غريمالدو هدفا إضافة إلى هدف عكسي، ليتقدم الفريق الزائر 4-صفر قبل الاستراحة وسط صيحات استهجان من جماهير فينورد.

وجاءت هذه البداية المتواضعة لفينورد، وصيف بطل الدوري الهولندي الموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا، لتستمر معاناته منذ رحيل المدرب أرني سلوت لتدريب ليفربول.

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