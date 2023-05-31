رغم اهتمام ريال مدريد.. هاري كين يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وازدادت التكهنات حول مستقبل هاري كين، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية الكبرى أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وحسب دايلي ميل، فإن هاري كين لا يريد الخروج من الدوري الإنجليزي، إذ يرغب فقط في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.

وطلب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعاقد مع هاري كين حسب تقارير إسبانية حيث يراه المدرب الإيطالي الخيار الأفضل لتدعيم خط الهجوم في ظل اقتراب رحيل كريم بنزيما إلى الدوري السعودي.

ورغم أن ريال مدريد يفضل التعاقد مع مهاجم منخفض التكلفة، فإنه قد يضطر للمنافسة على مهاجم كبير لتلبية احتياجات المدرب الإيطالي.