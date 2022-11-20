صحفي إسباني: كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد
أكد الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز الذي يعمل في صحيفة "ماركا" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد، في يناير المقبل.
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد قالت إن رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ربما يكون بديلًا لكريم بنزيما في ريال مدريد، بعد إصابة مهاجم منتخب فرنسا الأخيرة، التي ستبعده لفترة ليست قصيرة عن الملاعب.
وأشارت الصحيفة لوجود عرض من ممثلي رونالدو على ريال مدريد بعقد لمدة 6 أشهر لتعويض المصاب بنزيما، كما أن رونالدو يحب فكرة العودة للميرنغي وقد يوقع على عقد لمدة 6 أشهر فقط.
لكن خوسيه فيليكس دياز كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "رونالدو لن يظهر في ريال مدريد في يناير، ولن ينضم أي مهاجم آخر للفريق في يناير.
وتدهورت علاقة رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد بعد تصريحات اللاعب الحادة ضد النادي، ويبدو من المؤكد أنه لن ينضم للفريق بعد نهاية مشواره مع البرتغال في كأس العالم 2022 في قطر.
وسبق لرونالدو البالغ من العمر 37 عامًا أن لعب 9 مواسم في ريال مدريد سجل خلالها 450 هدفًا، وصنع 131 في 438 مباراة.
ونال رونالدو مع ريال مدريد العديد من الألقاب الجماعية، بينها لقبان في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، وحصد مع الميرنغي 4 كرات ذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب جائزتي في "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا.
وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، في يونيو المقبل، وقد عاد لأولد ترافورد، في صيف 2021، من يوفنتوس.