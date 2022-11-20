صحفي إسباني: كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد

أكد الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز الذي يعمل في صحيفة "ماركا" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد، في يناير المقبل.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد قالت إن رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ربما يكون بديلًا لكريم بنزيما في ريال مدريد، بعد إصابة مهاجم منتخب فرنسا الأخيرة، التي ستبعده لفترة ليست قصيرة عن الملاعب.