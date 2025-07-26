بوغاتشار: هذه النسخة من سباق فرنسا قد تكون الأصعب في مسيرتي

بات تادي بوغاتشار قاب قوسين أو أدنى من حسم لقبه الرابع في سباق فرنسا للدراجات بعد تخطيه واحدة من أكثر النسخ صعوبة في مسيرته ولم يعد يحول بينه وبين تتويج آخر في أعظم سباق للدراجات في العالم سوى المرحلة الأخيرة في باريس.

أخبار ذات علاقة سباق فرنسا للدراجات.. بوغاتشار يتطلع للتخلص من شبح الماضي

ويتقدم حامل اللقب على منافسه يوناس فينغارد بفارق أربع دقائق و24 ثانية في الترتيب العام قبل المرحلة 21، والتي ستشهد ختاما مذهلا مع تسلق تل مونمارتر ثلاث مرات في العاصمة الفرنسية، في تطور جديد عن موكب الشانزليزيه التقليدي.

وقال بوغاتشار للصحفيين بعد إنهاء المرحلة 20 اليوم السبت ضمن المجموعة الرئيسية "في كل عام نقول إنه أصعب سباق على الإطلاق، لكنني أعلم أن سباق هذا العام كان مختلفا كليا".

وأضاف: "ربما سارت الأمور بشكل أسهل في مرات سابقة لكن إذا نظرت إلى أداء الفريق طوال مراحل هذه النسخة، ستجد أنه كان سباقا مذهلا وشاقا للغاية. حتى اليوم، بذلنا قصارى جهدنا تقريبا من البداية وحتى النهاية".

أخبار ذات علاقة بوغاتشار يعزز صدارته لسباق فرنسا للدراجات بفوزه بمرحلة "ضد الساعة الشاقة"

وقال المتسابق (26 عاما)، والذي سبق له الفوز بالسباق في 2020 و2021 والعام الماضي، إن المسار الشاق اختبر المتسابقين البارزين إلى أقصى حد.

وأضاف بوغاتشار الذي فاز بعشر مراحل في آخر نسختين "رغم أنها قد تكون النسخة الأصعب التي واجهتها فإنني استمتعت بها كثيرا وكنت في حالة جيدة. أتطلع حقا إلى اليوم الأخير غدا".

وبعدما أنهى المرحلة قبل الأخيرة، أشار بوغاتشار، الذي قال أمس الجمعة إنه لا يطيق الانتظار لحسم السباق في باريس لصالحه، إلى احتمال عودته سريعا لركوب الدراجة رغم ثلاثة أسابيع شاقة في فرنسا.

وقال المتسابق السلوفيني مبتسما: "سأعود يوم الاثنين إلى بلادي لكني ربما أعود على الفور يوم الثلاثاء لركوب الدراجة. من يدري؟ إذا شعرت بأنني في حالة جيدة، سأركب الدراجة قليلا وأتوقف لاحتساء القهوة وأستمتع بالصيف في بلادي".

أخبار ذات علاقة بوغاتشار يفوز بالمرحلة 12 لسباق فرنسا للدراجات ويقتنص الصدارة

ولم يبدِ بوغاتشار أي التزام عندما سُئل عن إمكانية مشاركته في سباق إسبانيا في وقت لاحق من هذا العام، والذي قد يعزز مكانته بين العظماء في عالم الدراجات في حال فوزه به.

وقال بوغاتشار: "سنقرر بعد عدة أيام من سباق فرنسا، بعد أن يهدأ كل شيء، يمكننا اتخاذ قرارات بشأن السباقات المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الصعب اتخاذ القرار. بالطبع، أرغب في المشاركة في سباق إسبانيا، ففي كل عام أشارك في سباق فرنسا وأود المشاركة في إسبانيا في يوم من الأيام أيضا، أجل، سنرى".