ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد ينتزع فوزا ثمينا من شيفيلد

انتزع مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب نظيره شيفيلد يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28.

وتعادل شيفيلد عن طريق أوليفر مكبورني من ضربة جزاء في الدقيقة 34.