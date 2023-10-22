ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد ينتزع فوزا ثمينا من شيفيلد
وصل مانشستر يونايتد للنقطة 15 محتلا المركز الثامن
انتزع مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب نظيره شيفيلد يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.
وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28.
وتعادل شيفيلد عن طريق أوليفر مكبورني من ضربة جزاء في الدقيقة 34.
ثم سجل ديوغو دالوت هدف الفوز ليونايتد مع الدقيقة 77.
بهذه النتيجة، وصل مانشستر يونايتد للنقطة 15 محتلا المركز الثامن، فيما ظل رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة محتلا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.