رد فعل مفاجئ من زيزو بعد سباب جماهير الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي المصري، عن ردّة فعل اللاعب إثر الهتافات المسيئة التي وُجّهت إليه وإلى عائلته من قبل جمهور ناديه السابق، الزمالك، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري المحلي.

وكان محمد شحاتة قد سجل هدفًا رائعًا بتسديدة من منتصف الملعب، خلال فوز الزمالك 2-0 على سيراميكا كليوباترا، في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري المصري الممتاز.

واستعد الزمالك للموسم الجديد بإبرام 10 صفقات، إلى جانب التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وتنفيذ عملية هيكلة إدارية شاملة.

وانتظر الفريق الأبيض حتى الدقيقة 84 ليفتتح التسجيل عبر هدف رائع أحرزه ناصر ماهر، قبل أن يضيف محمد شحاتة الهدف الثاني بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، مستغلاً تقدم الحارس محمد بسام، ليحسم الانتصار قبل صافرة النهاية.

وعقب المباراة، وجهت جماهير الزمالك هتافات مسيئة لأحمد سيد "زيزو" ولوالده وزوجته، في تعبير عن غضبها من اللاعب الذي انتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، بعد أزمة كبيرة الموسم الماضي، حين رفض تمديد تعاقده مع الفريق الأبيض وظل يماطل حتى أعلن انضمامه للنادي الأحمر في صفقة انتقال حر، وشارك معه في بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن زيزو لم يشاهد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا من الأساس.

وأضاف: "زيزو يركز بشدة في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، مساء اليوم السبت، في مستهل مشواره مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري المحلي".

وتابع: "زيزو لم يتابع ما حدث من سباب جماهير الزمالك له في مباراة الزمالك، لكنه كان يتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور".

ويفتتح حامل اللقب مشواره في البطولة المحلية أمام مودرن سبورت، في مواجهة يُتوقع أن يشارك بها زيزو أساسياً.