ميسي يثير القلق قبل مباراة السعودية ضد الأرجنتين
أثار غياب النجم ليونيل ميسي عن اللقاء المفتوح الأول للمنتخب الأرجنتيني مع الصحافة في قطر الكثير من اللغط والجدل بشأن احتمال إصابة مهاجم باريس سان جيرمان قبل 24 ساعة من انطلاق كأس العالم 2022.
وكانت كل العيون تبحث عن قائد الأرجنتين، لكنهم لا يستطيعون العثور عليه. ولم يظهر ميسي في المعسكر التدريبي للأرجنتين، وسأل الجميع: أين ميسي؟ هل حدث شيء لليو أيضًا؟ المخاوف ليست مبالغا فيها.
وضربت الإصابات بالفعل معسكر الأرجنتين. وغياب ميسي عن اللقاء المفتوح الأول مع الصحفيين في مقر بعثة الأرجنتين في قطر أثار الشكوك بشأن إصابة القائد، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب ميسي عن لقاء الصحفيين على هامش تدريب منتخب بلاده كان له ما يبرره، حيث ظل في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" مع زملائه رودريغو دي بول وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونيكولاس أوتاميندي وليساندرو مارتينيز وخوان فويث.
وشارك هؤلاء اللاعبون أمام الإمارات في الفوز الكبير 5-صفر يوم الأربعاء الماضي، ولهذا اكتفوا بالتدريب في الجيم قبل أن ينضموا لزملائهم في الملعب بعد مغادرة الصحفيين.
ولا شك أن ميسي سيبدأ مواجهة السعودية يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين في المونديال ضمن المجموعة الثالثة.
وإذا تركنا ميسي جانبًا، فقد كانت حصة تدريب يوم الجمعة مهمة جدًا للأرجنتين، حيث تابع ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الوطني عن كثب اللاعبين الآخرين الذين يعانون من إصابات مختلفة. ويتعافى ماركوس أكونيا وأليخاندرو "بابو غوميز" حاليا من إصابة في الركبة بشكل جيد.
وكذلك لا يزال يتعافى نيكولاس تاغليافيكو من حمل عضلي زائد، وباولو ديبالا الذي يعاني من إصابة منذ مشاركته مع فريقه روما الإيطالي في الدوري الأسبوع الماضي.
ويعاني أيضا كريستيان روميرو من إصابة في ربلة الساق اليمنى، ولوتارو مارتينيز الذي لم يشارك أمام الإمارات بسبب الحمل الزائد.
ولا يريد المدرب الأرجنتيني خسارة المزيد من اللاعبين الأساسيين، خاصة بعد استبعاد جيوفاني لو سيلسو وإصابة المهاجم نيكولاس غونزاليس وزميله خواكين كوريا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.
وخاض المنتخب الأرجنتيني 36 مباراة دون هزيمة، ويمر قائده ميسي بأفضل حالاته الفنية والبدنية قبل مشاركته في نسخته الخامسة والأخيرة من كأس العالم.