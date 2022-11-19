ميسي يثير القلق قبل مباراة السعودية ضد الأرجنتين

أثار غياب النجم ليونيل ميسي عن اللقاء المفتوح الأول للمنتخب الأرجنتيني مع الصحافة في قطر الكثير من اللغط والجدل بشأن احتمال إصابة مهاجم باريس سان جيرمان قبل 24 ساعة من انطلاق كأس العالم 2022.

وكانت كل العيون تبحث عن قائد الأرجنتين، لكنهم لا يستطيعون العثور عليه. ولم يظهر ميسي في المعسكر التدريبي للأرجنتين، وسأل الجميع: أين ميسي؟ هل حدث شيء لليو أيضًا؟ المخاوف ليست مبالغا فيها.