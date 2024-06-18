تطور جديد.. الهلال يعود لصفقة "زميل رونالدو" بعد يورو 2024

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات رغبة نادي الهلال السعودي في ضم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرًا، فإن الهلال لديه رغبة جدية في التعاقد مع البرتغالي لياو، جناح ميلان.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في يونيو 2028، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو.

وقال الصحفي الإيطالي، ماركو كونتيريو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الهلال لم يقدم عرضًا رسميًّا للنجم البرتغالي، ولكنه سيقدم عرضًا في الأسابيع القليلة المقبلة للاعب ميلان رافائيل لياو".