تطور جديد.. الهلال يعود لصفقة "زميل رونالدو" بعد يورو 2024
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات رغبة نادي الهلال السعودي في ضم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرًا، فإن الهلال لديه رغبة جدية في التعاقد مع البرتغالي لياو، جناح ميلان.
وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في يونيو 2028، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو.
وقال الصحفي الإيطالي، ماركو كونتيريو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الهلال لم يقدم عرضًا رسميًّا للنجم البرتغالي، ولكنه سيقدم عرضًا في الأسابيع القليلة المقبلة للاعب ميلان رافائيل لياو".
وأوضح أن نادي ميلان لن يوافق على بيع نجمه البرتغالي بمقابل مالي يقل عن 175 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، مؤكدًا أن لياو سيتخذ قراره بعد نهاية مشاركته الحالية مع المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، الذي سيبدأ منافسات البطولة، مساء الثلاثاء، بمواجهة التشيك.
وانضم البرتغالي صاحب الـ25 عامًا إلى ميلان، قبل 5 سنوات قادمًا من ليل الفرنسي في صيف عام 2019، وعانى في موسمه الأول مع الفريق، ولكن بعد ذلك أعاده إلى منصات التتويج مرة أخرى في موسم 2021-22 وأسهم في تتويج الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي.
وخاض لياو مع ميلان هذا الموسم 47 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا وتقديم 14 تمريرات حاسمة لزملائه.
يذكر أن الهلال سيطر الموسم المنتهي على المشهد المحلي، إذ حقق ألقاب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
وتضم التشكيلة الهلالية الحالية نجومًا من العيار الثقيل، على غرار البرازيلي نيمار جونيور، الصربيين سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيز، إضافة للحارس المغربي ياسين بونو.