رغم ترسانة الألقاب الكثيرة التي أثرى بها مسيرته الكروية الملهمة، ورغم الإنجازات الفردية التي جعلته واحدا من أعظم أساطير كرة القدم عبر التاريخ، لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحمل أحلاما بسيطة يسعى إلى تحقيقها قبل أن يختتم مسيرته الكروية التي توشك على النهاية.

وقال مهاجم النصر السعودي إن أحلامه الكروية تحققت في جزء كبير منها، لكنه يرى أن الحلم الذي يراوده هو أن يرفع أبناؤه في يوم ما إسم العائلة ومكانتها.

وخلال مقابلة مع شركة "ووب" المختصة في الأداء الرياضي، قال رونالدو وهو أحد المستثمرين في الشركة: "عندما أعتزل اللعب أريد من أطفالي أن يرفعوا اسم العائلة عاليًا.. هذا هو حلمي".

وأضاف النجم البرتغالي، أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد وأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم مع منتخب بلاده: "عندما أكون في المنزل، أحرص على ممارسة كرة القدم مع أطفالي في "ملعب ماتيو"؛ إبنتي الصغرى بيلا بدأت هي الأخرى الركض في هذا الملعب".

وكشف مهاجم نادي النصر في المقابلة التي نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" أنه يمتلك ملعبًا في منزله في مدينة الرياض، أطلق عليه اسم ابنه "ماتيو".

ويستعد كريستيانو رونالدو لبداية موسم كروي جديد يتطلع خلاله للتتويج بأول ألقابه المحلية مع النصر، وذلك عندما يخوض مسابقة كأس السوبر بمواجهة في نصف النهائي أمام نادي التعاون يوم 14 أغسطس الجاري.

يشار إلى أن أسطورة ريال مدريد السابق، الذي انتقل إلى النصر السعودي في يناير 2023، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025؛ تلقى عرضا من إدارة ناديه لتجديد التعاقد لمدة موسم أو اثنين، ما يعني أن فرضية اعتزاله اللعب في النصر واردة جدا.