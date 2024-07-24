اتخذ البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، والذي ارتبط اسمه بالانضمام لنادي الهلال السعودي، قراره، بشأن العروض الأخيرة المقدمة له للرحيل في الميركاتو الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن رافينيا أغلق باب الرحيل الدوري السعودي، أو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة كانت واضحة جدًا منذ أشهر، إذ شددت أن رافينيا لن يقتنع بالرحيل هذا الصيف.

وأشارت إلى أنه كان يمكن أن يكون رافينيا بالدوري السعودي إذا أراد ذلك، لأن برشلونة تلقى عروضًا مذهلة تقترب بالمكافآت من 100 مليون يورو.

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ويحتاج برشلونة لبيع رافينيا، من أجل تمويل تعاقداته الجديدة، ولكنه حدد 70 مليون يورو لبيعه، وهو رقم بعيد عن ميزانية العديد من الأندية الأوروبية.

وذكرت تقارير سابقة أن رافينيا كان يتصدر قائمة تعزيزات الهلال للموسم المقبل، بطلب من المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

ولكن الجناح البرازيلي (27 عامًا) أبدى مؤخرًا، رغبته في الاستمرار مع برشلونة وعدم مغادرة الدوري الإسباني خلال ميركاتو الصيف.

ويمتلك رافينيا عقدًا مع برشلونة حتى يونيو 2027، وكان قد انضم إليه في صيف 2022، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو.