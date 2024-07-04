logo
رياضة

مفاجأة في قائمة منتخب مصر المشارك في أولمبياد باريس

مفاجأة في قائمة منتخب مصر المشارك في أولمبياد باريس
منتخب مصر الأولمبي
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 6:50 م

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلة الفريق التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تنطلق منتصف يوليو تموز الجاري، والتي ضمت الثنائي محمد النني وأحمد السيد (زيزو) فقط فوق السن في مفاجأة كبيرة.

واكتفى المدرب البرازيلي بانضمام النني وزيزو إلى قائمة الفريق، رغم إمكانية ضم ثلاثة لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عامًا للمشاركة في الأولمبياد.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

المدافعون: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس.

لاعبو الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل (كوكا).

المهاجمون: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد، بلال مظهر، أحمد سيد (زيزو).

 

 

ويبدأ منتخب مصر الأولمبي معسكرًا  غدًا الجمعة بحضور اللاعبين جميعهم باستثناء النني وزيزو بعد موافقة ميكالي على انضمامهما يوم الأحد 7 يوليو.

وتلعب مصر منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

 

المنتخب المصريأولمبياد-باريس-2024

أخبار ذات صلة

ملخص وأهداف ورجل مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا
ملخص وأهداف ورجل مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
معادلة تاريخية تضع إسبانيا وهولندا خارج سباق يورو 2024
معادلة تاريخية تضع إسبانيا وهولندا خارج سباق يورو 2024
ركلات الترجيح تؤهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب الإكوادور
ركلات الترجيح تؤهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب الإكوادور
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC