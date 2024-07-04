مفاجأة في قائمة منتخب مصر المشارك في أولمبياد باريس

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلة الفريق التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تنطلق منتصف يوليو تموز الجاري، والتي ضمت الثنائي محمد النني وأحمد السيد (زيزو) فقط فوق السن في مفاجأة كبيرة.

واكتفى المدرب البرازيلي بانضمام النني وزيزو إلى قائمة الفريق، رغم إمكانية ضم ثلاثة لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عامًا للمشاركة في الأولمبياد.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

المدافعون: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس.

لاعبو الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل (كوكا).

المهاجمون: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد، بلال مظهر، أحمد سيد (زيزو).

ويبدأ منتخب مصر الأولمبي معسكرًا غدًا الجمعة بحضور اللاعبين جميعهم باستثناء النني وزيزو بعد موافقة ميكالي على انضمامهما يوم الأحد 7 يوليو.

وتلعب مصر منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.