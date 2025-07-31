أبرز الراغبين في الاستحواذ على نادي الهلال السعودي

يبدو أن صندوق الاستثمارات السعودي بدأ مناقشة فكرة طرح كبار أندية الدوري السعودي المنضوية تحت رايته "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد"، للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق الاستثمار استحوذ على نسبة 75% من ملكية كبار دوري روشن بعد قرار وزارة الرياضة بتخصيص الأندية، فيما تمتلك الوزارة نسبة الـ25% المتبقية.

وجاء هذا الحديث في ظل فتح باب الترشح لمؤسسات الأندية غير الربحية، بأسلوب القائمة، على مناصب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة، والتي تغلق أبوابها، مساء اليوم الخميس، فيما يتم إجراء الاقتراع والجمعية العمومية في الـ13 من أغسطس المقبل.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الأندية السعودية، وخاصة أندية الصندوق، تنتظر حقبة قادمة، حيث سيتم بيع حصص منها، بما يعادل 75% من النادي، وقد تشهد أطروحات البيع مفاجآت ودخول أطراف غير متوقعة للاستحواذ على بعض الأندية، ويُنتظر أن يتم الطرح خلال الشهور القادمة.

وأضاف العجلان أن المرحلة القادمة قد تشهد تحالفات لكيانات كبرى، من أجل الاستحواذ على الأندية الجماهيرية.

وتطرق الإعلامي الرياضي للحديث بشكل خاص عن نادي الهلال، كاشفًا عن مفاجأة، حيث يبرز اسم رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي للنادي، وكذلك الأمير عبد الله بن مساعد، كأبرز الراغبين للدخول في السباق، في حال طرح نسبة 75% من ملكية النادي للبيع.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن فتح المجال للجهات الاستثمارية الراغبة في الاستحواذ على أي نادٍ مستقبلًا، فيما تم الإعلان عن تخصيص أول 3 أندية رياضية، وهي الأنصار والخلود والزلفي.

كما استحوذت مجموعة "هاربورغ غروب" الأمريكية على نادي الخلود، ليصبح أول ناد مملوك للأجانب ينافس في الدوري السعودي لكرة القدم الذي يشهد استثمارات ضخمة منذ نهاية 2022.