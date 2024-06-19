استبعاد جميع المرشحين لرئاسة الأهلي السعودي

وتم استبعاد القائمتين المرشحتين لرئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي، وهي قائمة الدكتور خالد العيسى، وقائمة أحمد جنة.

وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، قال فيه إنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسته غير الربحية قريبًا.

وتم استبعاد قائمة المرشح أحمد جنة بسبب طعون تقدم بها المرشح خالد العيسى، ثم تلقت قائمة الدكتور خالد العيسى الغامدي قرار لجنة الطعون باستبعادهما من الانتخابات بسبب طعن في أحد الناخبين الذي تربطه علاقة مصاهرة به.

وبناءً على تلك القرارات، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، بناءً على قرارات لجنة الطعون والمخالفات:

وفيما يلي بيان النادي الأهلي باستبعاد المرشحين: