"سفاح أعسر".. شاهد أروع أهداف عدي الدباغ مهاجم الزمالك المنتظر (فيديو)

ينتظر نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة التوقيع مع صفقة جديدة وهو الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الإسكتلندي.

ووفقا للتقارير الصحفية المصرية، فإن هناك مفاوضات متقدمة مع عدي الدباغ، لكنّ ثمة رتوشا بسيطة تفصل النادي الأبيض عن إتمام الصفقة.

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ويستهدف الزمالك الاعتماد على الدباغ في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن، ويجيد التسديد بالقدم اليسرى، كما يشارك مع منتخب فلسطين.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات إدارة الزمالك لتدعيم الخط الأمامي للفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس الجاري في افتتاح مشوار الفريق بالدوري المحلي، وسط طموحات كبيرة بتكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات.

وتسعى الأندية المصرية لاستغلال ميزة قيد اللاعبين الفلسطينيين كمحليين في لوائح اتحاد الكرة؛ وهو ما يمنح مرونة كبيرة في التفاوض مع أسماء أجنبية دون التأثير على العدد المسموح به في القائمة.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4، وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 5.

وضم الزمالك حتى الآن كلا من المهدي سليمان، والأنغولي شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل، وعبد الحميد معالي، والفلسطيني آدم كايد.