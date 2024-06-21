ميسي يحطم رقمًا صامدًا في كوبا أمريكا بعد 71 عامًا
حطم الأسطورة ليونيل ميسي ، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا صامدًا في بطولة كوبا أمريكا لأكثر من 71 عامًا كاملة.
وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على كندا بنتيجة 2-0، فجر اليوم الجمعة، في افتتاح النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك ميسي في مباراة كندا، وظهر بصورة طيبة، وسرق الأضواء بعدما أضاع فرصة قريبة لصالح راقصي التانغو.
ووصل نجم إنتر ميامي الأمريكي بمشاركته في لقاء كندا إلى مباراته رقم 35 في تاريخ البطولة القارية ليصبح أكثر لاعب خوضًا للمباريات في كوبا أمريكا.
وظل هذا الرقم مسجلًا باسم حارس مرمى منتخب تشيلي سيرخيو لينفجستون، منذ العام 1953، قبل أن يحطمه ميسي.
وبدأت مشاركات النجم الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا بظهوره مع راقصي التانغو في نسخة 2007 وسجل وقتها هدفين، ووصل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 0-3.
وشارك ميسي في نسخة 2011، وودع على يد أوروغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح ثم خاض منافسات نسخة 2015، ووصل للنهائي ثم خسر أمام تشيلي في النهائي.
وتكرر نفس السيناريو في نسخة 2016 بالخسارة في النهائي أمام تشيلي بركلات الترجيح ثم حصل على المركز الرابع في نسخة 2019 قبل التتويج باللقب في نسخة 2021.
وسجل ميسي في تاريخ مشاركاته ببطولة كوبا أمريكا 13 هدفًا، وصنع 18 لزملائه.