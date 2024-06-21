ميسي يحطم رقمًا صامدًا في كوبا أمريكا بعد 71 عامًا

حطم الأسطورة ليونيل ميسي ، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا صامدًا في بطولة كوبا أمريكا لأكثر من 71 عامًا كاملة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على كندا بنتيجة 2-0، فجر اليوم الجمعة، في افتتاح النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ميسي في مباراة كندا، وظهر بصورة طيبة، وسرق الأضواء بعدما أضاع فرصة قريبة لصالح راقصي التانغو.