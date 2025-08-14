تبحث عن إجابة.. أصعب 5 أسئلة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لانطلاقة موسم جديد، مساء الجمعة، بمواجهة افتتاحية تجمع بطل الموسم الماضي ليفربول وبورنموث، وسط توقعات بصراع محتدم على اللقب، بعد إنفاق الأندية أكثر من ملياري يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل صافرة البداية، تبرز خمسة أسئلة رئيسة تبحث عن إجابات:

1. هل يمكن لليفربول الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي؟

أنهى ليفربول الموسم الماضي متوجًا باللقب بعد منافسة شرسة مع آرسنال، ليحقق البطولة العشرين في تاريخه، معادلًا رقم مانشستر يونايتد القياسي.

ويتطلع "الريدز" لأن يصبح أول فريق منذ مانشستر سيتي عام 2019 يحافظ على اللقب، متجاوزًا غريمه يونايتد في صدارة الأكثر تتويجًا. ومع الصفقات القوية لتعزيز جميع الخطوط، تبدو الفرصة قائمة أمام المدرب آرني سلوت لتحقيق بطولات متتالية إذا حافظ الفريق على مستواه واستفاد من سياسة تدوير اللاعبين بذكاء.

2. هل أبطال العالم تشيلسي منافسون على اللقب؟

توج تشيلسي بكأس العالم للأندية تحت قيادة إنزو ماريسكا، في مؤشر على التحول الإيجابي الذي يعيشه الفريق، بعد فرض الانضباط التكتيكي والوصول إلى تشكيلة متوازنة.

ورغم قدرته التقليدية على التألق في المواقف الصعبة، فإن تحدي المنافسة على بضع جبهات محلية وأوروبية يتطلب جاهزية كاملة؛ ما يجعل "البلوز" ضمن أبرز المرشحين لمزاحمة ليفربول.

3. هل يستطيع روبن أموريم إنهاء سنوات جفاف مانشستر يونايتد؟

عانى مانشستر يونايتد خلال العقد الأخير من سوء التوظيف، والاضطرابات الداخلية، وغياب الهوية التكتيكية.

لكن وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم قد يمنح الفريق دفعة جديدة، بفضل سمعته كمدرب منضبط تكتيكيًّا ومؤمن بفرص الشباب.

ورغم أنه ورث فريقًا متراجع الأداء وغرفة ملابس مهتزة، فإن نجاحه في توحيد الصفوف وفرض فلسفته قد يعيد "الشياطين الحمر" إلى المسار الصحيح.

4. هل ستهبط الفرق الصاعدة مباشرةً من جديد؟

اتسع الفارق في المستوى بين دوري الدرجة الأولى والدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما يجعل مهمة البقاء صعبة للفرق الصاعدة.

كان الموسمان الماضيان سيّئين للغاية بالنسبة للفرق الهابطة، حيث حصدت أندية لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد 66 نقطة فقط في موسم 2023/2024، بينما حصدت أندية ليستر سيتي وإيبسويتش وساوثهامبتون 59 نقطة فقط في الموسم الماضي.

هذه المرة، يسعى سندرلاند وليدز وبيرنلي لتجنب المصير ذاته، بعد تدعيم صفوفهم بصفقات قوية، على أمل كسر قاعدة الهبوط المباشر.

5. كيف سيتعامل بيب غوارديولا مع إعادة بناء مانشستر سيتي؟

للمرة الأولى منذ سنوات، يواجه بيب غوارديولا تحديًا حقيقيًّا في إعادة هيكلة فريقه، بعد رحيل قادة بارزين مثل كيفن دي بروين وكايل ووكر.

وعليه دمج صفقات جديدة، مثل ريان شرقي وتيغاني ريندرز، في منظومته التكتيكية المعقدة، مع الحفاظ على القدرة التنافسية أمام منافسين عززوا صفوفهم بقوة.

ورغم خبرته الكبيرة في تطوير الفرق، فإن خسارة عدة عناصر قيادية دفعة واحدة قد تهدد تماسك الفريق؛ ما يجعل سرعة التكيف عاملًا حاسمًا في موسم لا يمنح فرصة للمراحل الانتقالية.