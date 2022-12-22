بعد الفوز بكأس العالم.. ما التحديات التي تواجه ميسي؟

الفوز بكوبا أمريكا 2024

الهدف الواقعي الدولي للنجم الأرجنتيني هو المشاركة في كوبا أمريكا 2024 والتي لا يزال لم يتحدد مكان إقامتها والتحدي أمام ليونيل ميسي هو التتويج باللقب وفك الشراكة مع منتخب الأوروغواي في صدارة المنتخبات الأكثر فوزا باللقب برصيد 15 لقبا.

وعلى الصعيد الشخصي يأمل ميسي في أن يصبح اللاعب الأكثر تهديفا في كوبا أمريكا حيث يملك 13 هدفا ويتأخر بفارق 4 أهداف عن مواطنه نوربيرتو مينديز صاحب الـ17 هدفا.