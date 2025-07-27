تطور جديد في انتقال ماجد الجمعان إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات الخاصة بالتعاون بين ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر السعودي، وإدارة برشلونة الإسباني.

وكان الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، ذكر مؤخرا أن الجمعان تلقى عرضا للعمل في برشلونة خلال الفترة المقبلة، دون أن يتم تحديد المنصب.

أخبار ذات علاقة أسباب رحيل ماجد الجمعان عن النصر السعودي (فيديو)

وأوضح تافوليري، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النادي الكتالوني يرغب في الاستفادة من الجمعان، في بعض الأعمال التجارية بالمستقبل.

وتولى الجمعان، منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر في يناير الماضي، قبل أن يتم فسخ عقده بعد 5 أشهر من توليه المنصب.

واتهم مجلس إدارة نادي النصر، الجمعان، بذكر معلومات غير صحيحة، والفشل في تقديم أي خطة استراتيجية منذ توليه منصبه بشكل رسمي.

وعاد ساشا تافوليري في تغريدة جديدة ليوضح أن "ماجد الجمان لديه اجتماع مع نادي برشلونة في نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على التعاون بين الطرفين".

وماجد الجمعان، هو لاعب كرة قدم سابق بنادي النصر، وبعد اعتزاله عام 1993، سافر إلى الولايات المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل، ثم الدكتوراه.

وتولى الجمعان منصب المدير التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وعضوا في مجلس إدارة النادي، كما ساهم في تطوير لعبة الغولف بالسعودية، قبل عودته للنصر كرئيس تنفيذي للشركة الربحية قبل أن يرحل عنها الفترة الماضية.