أغرب من الخيال.. كيف جمع ميسي بين لامين يامال ونيكي نيكول؟

كتب – نور الدين ميفراني

بدأت قصة النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول في يوليو الماضي خلال احتفال النجم الإسباني بعيد ميلاده الـ18.

ومؤخرًا بعد شائعات الانفصال بينهما خرجت المغنية الأرجنتينية لتؤكد أنها واقعة في حب لامين يامال، الذي كشف سابقًا عن حبه لها أيضًا من خلال ظهور صورتها برفقته على شاشة هاتفه في فيديو نشره زميله في المنتخب الإسباني نيكو ويليامز.

لكنَّ هناك اسمًا آخرَ يجمع النجمين وهو القائد والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي.

صورته الشهيرة مع لامين يامال

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حين كان نجمًا في برشلونة عام 2007 في صورة مع الطفل لامين يامال في حوض استحمام للأطفال، وكان عمر الطفل وقتها 4 أشهر، في إطار مشروع أطلقته مؤسسة برشلونة لجمع التبرعات لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف".

علاقة ميسي بنيكي نيكول

ظهرت نيكي نيكول في صورة أخيرة برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أمريكا مرتدية قميص إنتر ميامي، كما أنه يعرفها بشكل جيد لكونهما من الأرجنتين وينتميان للمنطقة ذاتها "روزاريو".

نيكي نيكول واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكّو، وُلدت عام 2000 في مدينة روزاريو بالأرجنتين، وهي المدينة ذاتها التي خرج منها ليونيل ميسي.

وتنتمي نيكول إلى جيل جديد من الفنانات اللاتينيات اللواتي برزن في مشهد موسيقى الراب والتراب منذ أواخر العقد الماضي.

وبدأت نيكول مسيرتها الغنائية فعليًّا عام 2019 مع إصدار أغنيتها الشهيرة "Wapo Traketero"، والتي حققت نجاحًا باهرًا على منصات الاستماع والمشاهدة، لتُعلن انطلاقتها الحقيقية.

وأصبحت نيكول إحدى أبرز نجمات الغناء في أمريكا الجنوبية، وواصلت صعودها السريع من خلال أغان ناجحة، مثل: "Mamichula" (التي تعاونت فيها مع مغني الراب ترونو وبيزاراب)، و"Colocao" و"Mala Vida".

لامين يامال خليفة ميسي

يرشح العديد من المتابعين النجم الإسباني لامين يامال لخلافة ليونيل ميسي في برشلونة وليكون خليفته كنجم عالمي كبير، يسيطر على الألقاب الفردية ويقود فريقه ومنتخب إسبانيا للقمة قاريًّا وعالميًّا.