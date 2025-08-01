في حال ثبوت تهمة الاغتصاب.. ما العقوبة التي تنتظر أشرف حكيمي؟

كشفت تقارير عن العقوبة المتوقعة، ضد المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حال إدانته بتهمة الاغتصاب.

وطالبت النيابة العامة في فرنسا بإحالة لاعب باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة في منزله قرب باريس.

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تفاصيل القضية والعقوبة المتوقعة

الحادثة تعود إلى 25 فبراير 2023، عندما زعمت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا أنها التقت بحكيمي عبر إنستغرام في يناير من العام نفسه، ثم دعاها إلى منزله في منطقة بولون-بيانكور أثناء غياب زوجته وأطفاله.

بحسب روايتها، حاول حكيمي تقبيلها ولمس جسدها رغم اعتراضها، ثم اعتدى عليها جنسيًا دون موافقتها.

وقالت إنها تمكنت من دفعه بقدمها والهرب، قبل أن تطلب من صديقتها اصطحابها، وتتوجه إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه لتقديم إفادة، ولاحقًا قدمت رسائل نصية أرسلتها بعد الحادثة، قالت إنها تظهر شعورها بالصدمة.

في 3 مارس 2023، وجه له قاضي التحقيق تهمة الاغتصاب، وفرض عليه رقابة قضائية شملت منعه من التواصل مع المدعية.

النيابة العامة وقّعت الآن لائحة اتهام نهائية تطالب بإحالته إلى المحاكمة، وإذا أُدين، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا من السجن.

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موقف النجم المغربي

ينفي حكيمي التهم بالكامل، ويؤكد أن ما حدث محاولة لابتزازه.

وقال في تصريح سابق إن نجاحه جعله "هدفًا سهلاً للبعض"، وإنه تقدم بشكوى قانونية مضادة.

ووصفت محاميته فاني كولين طلب النيابة بأنه "غير منطقي"، وقالت إن التحقيق كشف عن "أكاذيب" في رواية المدعية، استنادًا لتقارير نفسية.

وأكدت أن الدفاع سيطعن في القرار في حال تم قبوله.