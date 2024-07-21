أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك اليوم الأحد وفاة المتسابق محمد عمرو مصطفى بعد انقلاب قاربه في أثناء التدريب في نهر النيل أمس السبت واختفائه، واتخذ 4 قرارات صارمة بعد هذا الحادث.

وقال الاتحاد المصري في بيان أمس إن المتسابق (17 عامًا) اختفى بعدما كان يستقل القارب في منطقة نهر النيل بحي الزمالك حيث يقع مقر ناديه.

وأكد اتحاد الكانوي والكياك العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبو الفدا بحي الزمالك.

واتخذ الاتحاد المصري للكانوي والكاياك 4 قرارات صارمة عقب هذا الحادث تمثلت في الآتي:

أولًا: إيقاف العمل بالمرسى النهري المستخدم من قبل نادي الكهرباء.

ثانيًا: إيقاف نشاط الكانوي والكياك بنادي الكهرباء.

ثالثًا: إيقاف المدرب ومساعده عن العمل.

رابعًا: تشكيل لجنة فنية للتفتيش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم. وسيتم الإعلان تباعًا عن أية مستجدات تتعلق بالواقعة.

يذكر أن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك قال في بيان: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي و الكياك وجميع العاملين بالاتحاد أسرة اللاعب محمد عمرو مصطفى متسابق نادي الكهرباء.

"نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان".

وفي السياق ذاته، وجه وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للكانوي والكياك بمراجعة الإجراءات المتخذة كافة منذ غرق اللاعب أمس في أثناء التدريبات.

واللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد 2007 وهو لاعب بنادي الكهرباء الرياضي.