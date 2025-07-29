الرئيس التونسي يعلن مفاجأة سارة لأندية دوري المحترفين

كشفت وزارة الشباب والرياضة في تونس اليوم الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرّر منح أندية كرة القدم المحترفة في البلاد مهلة لخلاص ديونها وذلك حتى تتمكن من المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية في الموسم المقبل.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة "فيسبوك" بيانا قالت فيه إنه "تقرر تمكين كل النوادي الرياضية من جدولة ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإذن من رئيس الجمهورية".

ووفقا لقرار رئاسة الجمهورية في تونس، سيتم تقسيط الديون على مدة زمنية تصل إلى 5 سنوات بهدف تخفيف الأعباء على الجمعيات حتى تتمكن من المشاركة في البطولات الوطنية والمسابقات القارية والإقليمية والدولية.

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وتعاني جل الأندية الرياضية وخصوصا أندية كرة القدم المحترفة من أزمات مالية متفاقمة بسبب انفجار أجور اللاعبين والمدربين وارتفاع حجم الإنفاق مقابل تراجع المداخيل بسبب القيود المفروضة على دخول الجماهير وغياب الاستشهار.

وأقرت وزارة الرياضة في وقت سابق قانونا يمنع النوادي من المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية ما لم تسوّ وضعية ديونها، لا فقط للاعبين والمدربين والوكلاء وإنما أيضا للصناديق الاجتماعية باعتبار تأخرها في صرف مساهمات موظفيها وأجرائها لسنوات طويلة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن بدوره أمس الاثنين أنه أجل النظر في وضعيات الأندية المالية وملفات ديونها لدى اللاعبين والمدربين والوكلاء من أجل منحها مهلة إضافية لتسوية تلك الديون حتى تتمكن من المشاركة في المسابقات المحلية والقارية لموسم 2025 ـ 2026.

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وتشارك أندية الترجي التونسي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب النجم الساحلي والملعب التونسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ دوري المحترفين يوم 9 أغسطس المقبل، وقبل ذلك بأسبوع تقام مباراة نهائي كأس السوبر يوم الأحد المقبل وتجمع الترجي بطل الدوري بالملعب التونسي الفائز بالكأس وذلك على ملعب رادس الأولمبي.