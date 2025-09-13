بسبب إمام عاشور وعبدالقادر.. وليد صلاح الدين يتخذ قرارا حاسما في الأهلي المصري

اتخذ وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، قرارا حاسما قد يصدم لاعبي الفريق وأبرزهم إمام عاشور وأحمد عبد القادر؛ بسبب الصعوبات التي يواجهها مع الثنائي في مسألة تجديد عقودهما.

ويسعى الأهلي منذ فترة لتمديد عقد إمام عاشور، رغم تبقي 3 سنوات مقبلة للاعب مع الفريق، والأمر نفسه مع أحمد عبد القادر، الذي يتبقى في عقده عام واحد، وسيكون لاعبا حرا في يناير المقبل، ويعد هدفا قويا لمسؤولي الزمالك.

وواجه وليد صلاح الدين أزمة في الشروط التي يضعها اللاعبان، في ظل رغبتهما في التواجد بالفئة الأولى المميزة للاعبي الفريق، الذين يتقاضون أعلى الرواتب، على غرار أحمد سيد "زيزو"، المنضم أخيرا لصفوف الأهلي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن وليد صلاح الدين يرغب في إلغاء فئة اللاعبين المميزين في عقود لاعبي الفريق الأول.

وأضاف: "مدير الكرة يواجه أزمة، خاصة أن جميع اللاعبين الذين دخل في مفاوضات التجديد معهم يطلبون التواجد في هذه الفئة مثل محمود حسن (تريزيغيه) وزيزو".

وتابع المصدر: "وليد صلاح الدين يواجه صعوبة في التفاوض مع أحمد عبدالقادر وإمام عاشور، خاصة الأخير الذي يطلب مساواته مع زيزو بالتحديد".

وأوضح: "وليد صلاح الدين يرغب أن يضع قاعدة جديدة وهي أن تكون قيمة كل لاعب بحسب ما ينص عليه عقده الخاص وليس نظام الفئات المعمول به حاليا".

وأتم: "وليد تحدث مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، الذي أخبره بدوره بصعوبة اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي في ظل أزمة مجلس الإدارة الحالية مع إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي، انسحابه من المشهد الرياضي وعدم دخوله الانتخابات المقبلة، وهو ما تسبب بأزمة داخل جدران القلعة الحمراء".